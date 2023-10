La cantautora española Natalia Jimenez se presentará este jueves 19 de octubre, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, de la mano de César Suárez Jr.



Natalia Jiménez, establecida en México como antes hizo Rocío Durcal, regresa a República Dominicana, esta vez con su “Antología Parte 2”. Cuenta aquí con un público fiel, que la respalda en cada presentación. Y ellos la aplaudirán no solo porque es su artista preferida, sino también porque ella ha elegido el país para poner punto final a la gira 20 Años Tour.



La intérprete de “El sol no regresa”, “Me muero”, “Algo más” y “Creo en mí” dijo a través de una nota de prensa, que está convencida que será una noche especial y emotiva. “Cada concierto es distinto y la vibra es diferente”.



Definió la experiencia de presentarse en el Teatro Nacional como especial. “Es un lugar hermoso, íntimo y mágico donde puedo sentir a mi público”, manifestó.



Natalia Jimenez expresó asímismo que este espectáculo será una secuela de “Antología 20 Años Tour”, con un recorrido por su trayectoria musical de 20 años de carrera y todas las etapas de su trayectoria como artista, desde sus inicios en la agrupación La Quinta Estación, hasta su faceta actual como artista solista.



Definió al público dominicano como vibrante y alegre “que canta todas las canciones durante el concierto en total complicidad con el artista”.



Dueña de un chorro de voz bendecido y de una versatilidad musical, ha sabido convertirse en una de las figuras femeninas de mayor envergadura de la canción en español.



Su trayectoria está marcada por su deseo de experimentar y tocar los géneros que le apasionan, pasando por la balada, el pop y la ranchera, como también hizo la Durcal y han hecho otras. Claro que la riqueza de la ranchera y la larga lista de mujeres que se han atrevido, hacen difpíil posicionarse. SIn embargo este género musical la ha consagrado como una de las grandes exponentes de la música Regional Mexicana a nivel internacional, tanto así que la artista cuenta ya con dos discos dedicados a México.



Nacida en Madrid, hace 41 años, vive entre Miami y México desde hace 20 años. De niña tuvo un pianito chiquito de color rojo, que quizás fue la semilla de todo.



Cuando creció aprendió a tocar guitarra y los viandantes de la estación de metro Bilbao, de la capital española, recuerdan aquella jovencita que cantaba canciones a cambio de unos euros.



En una entrevista del mes de mayo contó la anécdota. “Mis padres estaban hartos. En verano cantaba con la ventana abierta. A veces escuchaba aplausos de mis vecinos. Un día mi padre me pidió a gritos que me callase, pero un vecino le contestó: ‘Nada de que se calle, si canta como los ángeles”, recuerda con entusiasmo Jiménez. Las tardes en el metro eran una liberación para ella: “Saber que me oían era suficiente. Sabía que lo hacían, aunque no se pararan, no me saludaran o no me tiraran un duro”.



Con La Quinta Estación, ninguna disquera les abría las puertas. Por eso viajaron a México, donde firmarían su primer contrato discográfico. “Los primeros años fueron chistosos. Los pasamos haciendo conciertos, de gira, en Veracruz. Solo conciertos en Veracruz. Pronto empezó a mejorar todo. Tuve que llevar a México a mis padres porque no lo creían. Antes no había redes sociales como hay ahorita”.



Natalia ha ganado para orgullo de sus padres y propio, Grammys Awards y Latinos. Ha vendido más de tres millones de discos y ha grabado dúos con las principales estrellas de la música latina. No es por gusto. Todos admiran su calidad vocal.



Aunque ha anunciado que aquí cierra el tour, aun tiene para el mes próximo cinco fechas en España con Antología 20 Años Tour (Madrid, Valencia, Sevilla, Tenerife y Barcelona). Se espera que su concierto del jueves sea una producción majestuosa, con un gran despliegue de sistema de audio, vídeo e iluminación, como han dicho.

Presentación en Santo Domingo

Concierto: Antología Parte 2, 20 años tour

Artista: Natalia Jiménez

Fecha: jueves, 19 de octubre

Hora: 8:30 de la noche

Lugar: Sala carlos Piantini, Teatro

Nacional Eduardo Brito

Producción local: César Suárez Jr.

Venta de boletas: en Uepa Tickets, Centro Cuesta Nacional (CCN), Jumbo y Supermercados Nacional

Precios de las boletas: Foso RD$10,590; Platea (Filas A hasta H) RD$9,005; (Filas J hasta P) RD$7,945; (Filas Q hasta BB) RD$6,885; Balcón RD$5,295