ONDA otorga una gracia que permitirá a artistas intérpretes, ejecutantes y arreglistas registrar sus obras gratis durante todo el mes de julio.



El anuncio fue hecho en un encuentro con la prensa, encabezado por el director general de ONDA, José Rubén Gonell Cosme y el presidente de Sodaie, Ramón Orlando Valoy.



La actividad que casi se convierte en un coloquio sobre los derechos de autor, evidenció la necesidad de profundizar en la educación jurídica de los distintos elementos del sistema musical, para ganar en conciencia del valor de cada uno dentro de la economía de la cultura.



Aunque el período de gracia comienza el lunes 3 de enero, probablemente sea necesario primero realizar un taller organizado por Sodaie para aclarar dudas y edificar a sus miembros en varios aspectos de interés del cómo registrar sus obras.



No obstante, aquellos que tengan listos sus arreglos, podrán hacerlo a partir del próximo lunes en las oficinas de la ONDA en horario habitual, de lunes a viernes de 8:00 am 4:00 pm, para registrar sus obras o su participación en las mismas. Deberán traer sus documentos de identificación y acreditar las piezas musicales u otras manifestaciones artísticas en las que hayan participado.



El director general de ONDA expresó que ha sido interés de su gestión animar a los artistas, escritores y autores en general, y en esta ocasión a los intérpretes, músicos y arreglistas, a que registren sus obras para que puedan beneficiarse de la explotación de sus creaciones en el mercado nacional y mundial.



Agregó que ha observado que un número importante de nuestros autores y creativos no reciben los beneficios de sus obras porque no han sido formalizadas, comenzando por el proceso de registro que se debe hacer en ese organismo estatal, responsable de administrar y tutelar el derecho de autor en el país.



Además, señaló que lo peor de esta situación es que estas obras no registradas están generando importantes ganancias que están siendo percibidas por otros que no tienen nada que ver con su creación.



El evento contó con la presencia de un grupo importante de intérpretes, arreglistas y ejecutantes como Dioni Fernández, Eddy Herrera, Kinito Méndez, Jandy Ventura, Henry Jiménez, Alex Matos, Kaki Vargas, Olga Lara, Edilio Paredes, Aramis Camilo, entre muchos otros.



Ramón Valoy, en su calidad de presidente de Sodaie informó que organizarán un encuentro en el que se explicará a su membresía cuáles tienen derecho o no a registrar su participación en obras.

Exoneraciones de pago de registros

Entre de abril y mayo ONDA otorgó exoneraciones del pago por el registro a los autores dominicanos, y se registraron 14 228 obras por 1,274 autores lo que les representó un ahorro de RD$9,419,000.00, considerando que el promedio que debió pagar cada usuario era de RD$7,654.00. En mayo se benefició exclusivamente a las mujeres creativas. 398 mujeres registraron 2,500 obras, por lo que dejaron de erogar un total de RD$2,951,000.00