El número 22 en la charada cubana significa sapo, estrella, lirio, chimenea, sol, submarino, jicotea. Casi un poema que podría decir más o menos así “un sapo, bajo una estrella que titilaba y sobre un lirio, extrañaba una chimenea donde quemara el sol, lo pensaba, lo deseaba, mientras miraba pasar un submarino, que realmente era una jicotea”.



Veintidós por todos lados. Del último día de vida de Pablo Milanés Arias apenas vivió unas pocas horas. Era el 22 de noviembre del 2022.



Su primera canción había sido “Mis 22 años”, un tema que inauguró una nueva época y estilo en la música cubana, con el que llegaría, junto a Noel Nicola y a Silvio Rodríguez (bajo las influencias de la poesía coloquial de los poetas Raúl Rivero, Luis Rogelio Nogueras (Wichy), Guillermo Rodríguez Rivera), a conformar el núcleo fundacional de la Nueva Trova, cuyo Movimiento se fundaría en la ciudad de Manzanillo, a 60 kilómetros de la ciudad natal de Pablo, y donde Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria cubana (bayamés como él), había dado la libertad a sus esclavos y se había alzado en armas contra los españoles, iniciando la Guerra de Independencia el 10 de octubre de 1868.



Justamente el Parque Céspedes, de la ciudad de Manzanillo, corazón y nervio de la que fuese una pujante ciudad, fue el escenario de nacimiento oficial del Movimiento de la Nueva Trova, el viernes 1 de diciembre de 1972, a modo de resumen del que fuese el II Encuentro de Jóvenes Trovadores. Allí sobre una patana, a modo de tarima, leyeron un manifiesto que habían elaborado y firmado Pablo, Noel, Silvio, Vicente Feliú, Sara González, entre otros. El locutor que introdujo el acto fue César Polo, conocido locutor manzanillero. Acodado sobre la baranda a un paso de la patana, estaba un jovencísimo adolescente que hoy rubrica esta crónica.



Pablo y República Dominicana



“En pocos países del mundo me siento tan a gusto y tan feliz como aquí”, dijo Pablo Milanés quien visitó muchas veces el país a lo largo de 40 años.



Su plato preferido era el chivo, y si era liniero, mejor.



Víctor Víctor, Tommy García, el Gordo Oviedo, José Antonio Rodríguez, Minou Tavarez Miraval, Sonia Silvestre y el Negro, Soledad Álvarez, Yaqui Núñez del Risco, entre otros, componían el núcleo central de esa amistad que sostenía con el país donde se sentía “tan a gusto”.



La última vez que estaba anunciado para cantar en el Teatro Nacional, ya no pudo venir. César Suárez lo tenía previsto para presentar Días de Luz el 21 de septiembre del 2022, fecha que tuvo que posponer inicialmente para el 5 de diciembre por problemas de salud del cantautor. Y que el 9 de noviembre canceló de manera definitiva.



Pablo en la memoria



La empresa Vibra Productions, que encabeza el empresario Billy Hasbún, produce el concierto “Dominicana Canta a Pablo”, que contará con la dirección musical de Miguelito Núñez, quien fuera director musical de Pablo durante cuatro décadas y quien comenzó a trabajar como pianista de Milanés cuando aún era un destacado estudiante de música del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana.



Miguelito Núñez, quien está radicado en España, donde también se dedica a la docencia, es en parte creador del sonido de Pablo Milanés, apegado a la música barroca que tanto admiraba el trovador.



El concierto, en el cual participarán varios de los grandes amigos dominicanos del cantautor cubano, se efectuará el miércoles 26 de febrero próximo, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.



La cartelera incluye también la participación de la que sin dudas es la mejor voz de República Dominicana, Maridalia Hernández.



Otra gran voz, ambas con el mismo antecedente de haber sido parte de 440, la inmensa Adalgisa Pantaleón, también cantará en el evento.



Con ellas no puede faltar el más querido trovador entre las nuevas generaciones del país: Pavel Núñez, dueño de una de las carreras más sostenidas de los útimos 20 años.



También estará Frank Ceara, quien no solo es cantautor él mismo, sino un gran admirador de la obra del gran trovador cubano.



Ni mucho menos faltará José Antonio Rodríguez, quien se preocupó y se ocupó de darle cariño y atención a Pablo cuando -siendo embajador dominicano ante la Unesco-, visitaba frecuentemente Madrid, para abrazarlo y solidarizarse con él artista enfermo.



Todos ellos, acompañados por una banda que integrarán algunos de los músicos de Pablo, interpretarán las canciones que marcaron la exitosa trayectoria artística del hombre que significó dignidad y cubanía.

Pablo Milanés fue no solo una de las mejores segunda voces de todos los tiempos en Cuba, sino la unión natural de la trova tradicional y el feeling con la nueva canción. Su permanente investigación y la búsqueda en las raíces musicales, le dieron preeminencia como un cantor cubanísimo capaz de abordar todos los géneros, desde el son tradicional y el bolero, hasta la guaracha o el negó, desde la rumba hasta la guajira, siempre innovando. Fue autor de canciones inolvidables como Yolanda, Para vivir, La vida no vale nada, Yo no te pido, El breve espacio en que no estás, De qué callada manera, Yo me quedo, Comienzo y final de una verde mañana, algunas de las cuales no pueden faltar en ese reencuentro con su obra, en un tributo más que sentido, necesario.

Un tributo necesario a un amigo fiel

Show: Dominicana canta a Pablo

Artistas: Adalgisa Pantaleón – Maridalia Hernández – Pavel Núñez – Frank Ceara – Jose Antonio Rodríguez.

Dirección musical: Miguelito Núñez

Producción: Vibra Productions, de Billy Hasbún

Lugar: Teatro La Fiesta, del hotel Jaragua

Hora: 8:30 pm

Fecha: 26 de febrero

Boletas (Uepa Tickets) Special Guest RD$5,000; VIP RD$4,000; General RD$3,000; Balcón RD$2,500

Tributo

“Será un homenaje a este gran cantautor en una noche íntima y deslumbrante”.

Billy Hasbún, productor.