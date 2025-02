Rita, de Paz Vega, se lleva el Premio del Público

La XVII edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo es historia. Durante una semana todas las salas del Caribbean Cinemas de Westpark (antiguo Silver Sun), recibieron a un público entusiasta, juvenil, amante del cine.

Hay que destacar, entre otras cosas, el respaldo de muchos de los miembros de la industria cinematográfica a éste que es el más importante certamen cinematográfico de Repúbica Dominicana.

Durante la ceremonia de clausura Omar de la Cruz e Ivette Marichal agradecieron a Caribbean Cinemas, en la persona de Zumaya Cordero, el apoyo irrestricto al festival.

Fue la propia directora de operaciones de la empresa con 55 años de historia, quien expresó que el año próximo el festival había que llevarlo también a Santiago de los Caballeros.

En la ceremonia, que contó con la presencia de Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), fueron otorgados los premios oficiales del Festival en las diferentes secciones.

A continuación el Palmarés del festival:

Ópera Prima Ficción “Jimmy Sierra”

El Jurado compuesto por Adriana Paz, Daniel Tubau y Bladimir Abud dictaminó:

-Premio Manas, dirigida por Marianna Brennand Fortes (Brasil, Portugal).

-Mención especial: Sugar Island, de Joanne Gomez Terrero (República Dominicana,

España),



Ópera Prima Documental “Fernando Báez”

El Jurado formado por Pedro Ortega, Gabriel Sandoval y Maria Soledad Lopez, arribó al

siguiente veredicto:

-Premio: “Tongo Saa” (Levantamiento en la noche) de Nelson Makengo (República

Democrática del Congo).

Ópera Prima Animación “Carlos Cabral”

El jurado integrado por Antonio Saura, Arturo Perez Navarro y Elsa Turrull, dictaminó:

-Premio: “El sueño de Clarice” de Fernando Gutierrez y Guto Bicalho (Brasil).

-Mención de Honor: “Flavors of Iraq” de Leonard Cohen (Francia).

Ópera Prima Cortometraje “Claudio Chea”

El Jurado compuesto por Kaliah Garzon, Desiree Reyes y Luis Romero, eligió:

-Premio: “Ya Hanouni”de Lyna Tadount y Sofian Chouaib (Francia).

Corto Global de Ficción y/o Documental

El Jurado formado por Rubén Cortada, Katherine Montes y Dario Arnau dictaminó:

-Premios: “Inmarchitables”, de David de Luca Ferrini (Chile) y “A summer’s end

poem” de Lam Can Zhao (China) – EX-AEQUO

-Mención de Honor: “Tango Siesta” de Dinko Bozanic (Croacia).

Corto Global de Animación

El Jurado constituido por David Trejos, Olga Valdes y Lester Rive tuvo el siguiente

veredicto:

-Premio: El niño que engañó a la muerte; (The boy who cheated death) de Pipou

Phuong Nguyen (Francia).

-Mención de Honor: On weary wings; de Annu Laura Tuttleberg (Estonia).

El equipo de Rita, con Paz Vega al frente, en Valladolid en la 69 Seminci (Foto cortesía de Photogenic).



Premio del Público – Festival de Cine Global Santo Domingo (FCGSD) es un

reconocimiento especial otorgado a la película que más impacta y emociona a la

audiencia durante el festival. A diferencia de los premios otorgados por un jurado

especializado, este galardón refleja la apreciación directa de los espectadores, quienes

votan por su película favorita después de cada proyección.

Características del Premio del Público en el FCGSD

Votación Popular: Es el público quien decide la película ganadora mediante un sistema

de votación después de las funciones.

Reconocimiento a la Conexión con la Audiencia: Se premia la película que logra una

mayor conexión emocional, narrativa y cinematográfica con los espectadores.

Importancia para Cineastas: Es un premio altamente valorado por los realizadores, ya

que representa el respaldo genuino del público y su impacto en la audiencia.

Entrega Especial: Este premio se otorga al finalizar la última proyección del festival,

asegurando así que todas las películas hayan tenido la oportunidad de ser valoradas

por el público.

Este premio simboliza el compromiso del FCGSD con el cine como un arte vivo que

trasciende las pantallas y se convierte en una experiencia colectiva y significativa para

el público dominicano e internacional.

Premio del Público: RITA, de PAZ VEGA.