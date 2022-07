«Es imposible olvidarse de una voz como la suya». La artista dominicana y ganadora del reality Latin American Idol 2009, Martha Heredia, sorprendió a los jueces de la segunda temporada de The Voice Dominicana al aparecer la noche de este domingo en una de las audiciones a ciegas.



Como si se tratase de otra participante más, Martha Heredia «La baby», salió interpretando la canción “Love on the brain” y con su auténtica voz hizo que fuera irresistible para los jueces girarse para ver de quién se trataba.



«¡Sorpresa! Teníamos tiempo queriendo hacerle esta broma a nuestros coaches», comentó The Voice acerca de la participación de Heredia en el programa.







La reacción de los jueces Eddy Herrera, Milly Quezada, Musicologo y Alex Matos, fue de total asombro, alegría y especialmente de nostalgia al volver a ver a Marta Heredia como una participante de un reality de talentos. «Mira muchacha. Pero por Dios, y esta tomada de pelo tan grande», dijo emocionada Milly.



La reacción de los usuarios a través de los comentarios en diversas redes sociales fue casi parecida, muchos viajaron al 2009, año en el que Martha Heredia, cariñosamente «La baby», se coronó como la ganadora del reality Latin American Idol, un 10 de diciembre.



«Nuestra baby, es nuestra Dominican y Latín Ídol», «Me recordó cuando gastaba todo mis chelitos y los de mis padres para poner tarjetas y mandar minimensajes», «Cómo olvidar cuando participo en el concurso», fueron alguno de los comentarios.



Cuatro años después de haber ganado Latin American Idiol, la cantante fue apresada un 20 de febrero de 2013, tras el intento de abordar vuelo desde el Aeropuerto Internacional del Cibao con destino a Estados Unidos con 1,3 kilogramos de heroína. Tras cumplir su sentencia de 7 años se reintegra renovada y bien acogida por la sociedad.



«Qué bueno que la sociedad le dio otra oportunidad a Martha Heredia. Ella es una de las cantantes contemporáneas más talentosas de toda la República Dominicana. Tenemos que apoyarle porque tiene todo lo necesario para llegar al extranjero y romper», comentó una seguidora desde el Youtube de The Voice.