La actriz dominicana aparecerá en la nueva versión de la serie “Are you afraid of the dark?” de Nickelodeon

Paula Ferry es tan dominicana como actriz. En su trayectoria en el mundo de la actuación, ya ha alcanzado grandes logros en significativas producciones.



Estudió actuación para cine y televisión con mención en producción de cine en el Conservatorio de Arte Dramático de la ciudad de Nueva York y antes de terminar sus estudios ya la estaban esperando para papeles importantes, como es el caso de “María Montez: La Película”, según reveló en una entrevista realizada en el programa Famosos Inside en el canal 37, conducido por Alfonso Quiñones.



“Fue mi primera película, yo nunca había hecho cine antes y Celinés junto a Ángel Muñiz, en ese tiempo recuerdo que me habían visto en una obra de teatro y yo me fui a Nueva York a hacer mi primer curso de cine. Celinés me llamó y me dijo ‘desde que tu termines ven para acá que yo tengo un proyecto para ti’. Yo nunca había trabajado frente a la cámara y esa fue mi primera experiencia”.



Entre risas recordó que María Montez no solo fue su primera vez frente a las cámaras, sino también la primera vez que le tocaba hacer una escena besando a alguien, al igual que el otro actor.



Su cara también es conocida localmente por otras producciones como Código Paz, La Vida de los Reyes y El Hombre que Cuida.



Este año subió un gran escalón al lograr trabajar para la nueva versión de la serie de Nickelodeon “Are you afraid of the dark?”, en español “Le temes a la oscuridad?”, la cual se grabó completamente en la República Dominicana y cuya directora de casting es Valerie Hernández. “Me llamó para este proyecto y audicioné como 6 veces para el personaje, no sabía que era Nickelodeon, ella tampoco me dijo que era para Nickelodeon y terminé obteniendo el papel de Jody Carroll”.



Para Paula, trabajar con esta empresa “ha sido una experiencia increíble”. A través del proyecto conoció Los Ángeles, y ha hecho muchos amigos, entre ellos dominicanos que también forman parte del divertido crew. Camila Isa, Sofía Reyes, Johnny Morales y Cindy Guzmán, entre otros que también aparecerán en la serie. Paula insistió con humildad: “nunca pensé que iba a poder trabajar en una serie de Nickeloedon”.



Comenzar desde joven en la actuación tiene sus ventajas y desventajas. A pesar de que con apenas 24 años ha logrado grandes cosas en el cine, también ha tenido que lidiar con un gran reto por ello, “Lograr ser vista como adulta y adquirir papeles como tal”.



“Últimamente me he visto haciendo los mismos personajes y siento que me están intentando encasillar. Romper esos obstáculos me ha sido un poco difícil pero a medida que uno va creciendo, se deja de ver la niña y ya me están empezando a ver como la adulta. Nickelodeon ya me está viendo como una persona adulta y ahora quiero traer eso a mí país”, comentó.



Sobre el personaje que escenificará en la nueva serie señaló que es “el más adulto” que ha hecho, debido a que hará el papel de una madre de los años 80 que tiene dos hijos, uno de ellos, es un bebé. “Para mí una de las escenas más difíciles fue con el bebé. Hay un momento que hasta me emociono hablando de él porque lo pierdo. Y yo no soy madre. Tener que encontrar ese vínculo con el bebé, (que al final me terminé encariñando muchísimo del actor), fue difícil para mí porque yo dije, no quiero que se vea como que estoy imitando un dolor o como que estoy imaginando lo que sería un dolor, sino que tengo que encontrar esa conexión dentro de mí,. Aunque no sea madre todavía, debía buscar cómo conseguir esa conexión entre Paula y el bebé”.



No solo le interesa actuar



A Paula Ferry no solo le interesa actuar. Ella también quiere aportar al cine dominicano a través de la producción. Comentó la razón principal detrás de ese deseo.



“Siento que hay muchas historias que contar y muchas historias nuestras que no se están contando y quisiera ser parte de ese granito de arena para aportar al cine dominicano”, explicó.



Entiende que de algún modo, “las historias” son lo que hacen falta en el cine local y en cierto aspecto combinar las generaciones de la industria, aquellos “los que iniciaron con una idea y aprendieron cayéndose y levantándose en el proceso, y la generación que se fue, estudió, se formó, y conoció el Know how, que es la mía, mi generación”.



La pasión por el arte la viene viendo desde pequeña, por sus padrinos Frank Ceara y Evelyn Díaz, su tío Emmanuel Ferry, y Amaury Sánchez. “Estoy rodeada de mucho arte, todos me han enseñado algo, tanto en lo personal como en lo laboral”, dice.



De “El Comandante”, como ella le llama a su abuelo, don Luis Ferry, ha aprendido algo que lo lleva como filosofía de vida. “El me enseñó que no importa las cosas que estén pasando a tu alrededor, es como tu decidas verlas. Él tiene 90 años y en su mente 15. Todo es cuestión de perspectiva y de cómo uno quiere asumir las cosas. Tú decides el ánimo de tu vida”.

Otros proyectos

Siendo Valeria Hernández también directora de casting para otra producción internacional, Paula fue parte del elenco de la novela mexicana “Por amar sin ley”. De igual modo, reveló que próximamente tendrá unos proyectos en España. “Vengo con una comedia Coral que se llama “Vienes o voy”, una película dominico española, y estaremos grabando otros allá pero todavía no podemos decirlo’.

Serie

Personajes

