El Teatro Nacional ha lucido viernes, sábado y domingo inusualmente sold out. La historia del niño que no quería envejecer devuelve a niños y padres esa sensación que solo es capaz de impregnar la fantasía.



El deseo de mantenerse joven es tan antiguo como probablemente la propia existencia humana. En la mitología griega, la diosa Hebe es la de la juventud y la niñez, hija de Zeus y de Hera. Una diosa menor del Olimpo mas con el poder de restaurar la juventud perdida.



Heródoto, en el siglo V antes de Cristo y ya en el “Romance”, de Alejandro Magno (siglo III a.C.), mencionan la dichosa fuente de la juventud como el “Agua de la Vida”. “La fuente de la juventud”, se titula un óleo sobre tabla de 1546, del alemán Lucas Cranach El Viejo.



Más acá, Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico, descubrió la zona de Florida en América del Norte, mientras buscaba, inspiradísimo en textos árabes, que asumieron leyendas del Asia, sobre la fuente de la eterna juventud, en Bimini.



El escocés James Matthew Barrie, quien debió conocer muy bien lo de la fuente de la eterna juventud, seguramente no se inspiró ni tampoco la exploró de manera explícita, pero fue el creador del personaje Peter Pan, al cual convirtió en ícono de la resistencia al envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad a través de la eterna infancia. Su reconocida inspiración directa se debió más a sus amigos, los niños Llewelyn Davies, de quienes se hizo cargo a la muerte de sus padres. De hecho, antes de su muerte en 1937, cedió los derechos de las obras de Peter Pan al Great Ormond Street Hospital de Londres, que sigue beneficiándose de ellos.



El musical dominicano



JaviKarla producciones, compañía de Javier Grullón y Karla Fatule, es la responsable de la puesta en escena quizás más exitosa para niños de la última década, con este Peter Pan. “Estamos muy satisfechos y agradecidos por el respaldo del público, sobre todo porque es nuestra primera producción como compañía”, expresó Javier Grullón a elCaribe, pero negó la posibilidad de ofrecer más presentaciones del musical por el alto costo que significó. “Otros musicales, casi seguro dedicados a niños y mayores vendrán en el futuro”, aseguró.



La puesta en escena



Mientras, Javier se divirtió al trabajar junto a su padre Kenny Grullón, el más completo en escena, y a su suegra Tania Báez, en la obra dirigida y con libreto adaptado por Waddys Jáquez. Su Capitán Garfio y Sr. Darling (dos personajes en las antípodas uno del otro), le dieron esa posibilidad.



Sofía Delance logra un Peter Pan memorable, rico en matices. Manu Chacín (Jhon) y Emilio Blanco (Michael) hijos de la familia Darling, aportan frescura. Igual Gaby Gómez, la Wendy tierna y maternal. Mientras, Carlos Sánchez y Paula Ferry (Tigrilla), salen de sus zonas de confort. Ella es la indígena que lucha junto a su tribu por su supervivencia, al igual que Peter Pan y los Niños Perdidos en el país de Nunca Jamás. La coreografía que la presenta, sin embargo, es caricaturesca y recontrahecha. Único fa sostenido de todo el espectáculo de 2 horas 40 minutos. Junior Basurto dirigió en vivo una orquesta de 18 músicos. Escenografía, diseño de vestuario, maquillaje, complementan la puesta. Maravillaron también las escenas submarinas y del barco. Todo, una muestra de industria cultural con posibilidad exportable

La escena del vuelo de los niños en Peter Pan

La más impresionante escena de todo el musical, el punto exacto más alto de la puesta en escena, fue el del vuelo de los niños, junto a Peter Pan al País del Nunca Jamás. Este triunfo absoluto de la fantasía, que será recordado por niños y adultos, y que provocó aplausos y un coro de admiración y maravilla, ocurrió gracias al uso de la tecnología, traída del exterior: la Compañía de vuelo: Zfx Flying Effects, bajo la dirección de Wesley Miller.