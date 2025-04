El Senado de República Dominicana, encabezado por su presidente Ricardo de los Santos y un grupo de senadores, reconoció en la mañana del martes al poeta, comunicador y filósofo José Mármol.



Acompañado de su esposa, Soraya Caba y de sus hijos Yasser y Alberto, sus nueras, amigos y colegas como Plinio Chaín, Basilio Belliard, Mateo Morrison y Marino Berigüete, además de Verónica Sensión o Mirna Guerrero, entre otros, el autor de Deus ex Machina y otros poemas: Yo, la isla dividida: y Posmodernidad, identidad y poder digital, entre muchos otros, agradeció el gesto al Senado de la República y en especial a la Comisión de Cultura del mismo, encabezada por el senador Carlos Gómez.



El reconocimiento, según Mármol, en mérito a su “modesta trayectoria en la literatura y en la filosofía, dos disciplinas a las que llevo décadas vinculado, sin mayor pretensión que la de procurar expresar lo inexpresable, en la urdimbre del lenguaje, y pensar lo impensable, en el ámbito de la razón, la existencia y la verdad”.



La utilidad de lo inútil



“Como se nota a simple vista, dos oficios que, siendo de por sí inclasificables, solo cabría clasificar en lo que desde Oscar Wilde a Nuccio Ordine se conoce como espacio del espíritu donde prevalece la utilidad de lo inútil”, expresó el homenajeado.



Quien también es presidente del Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo, reflexionó que ve en la literatura “la intención de iluminar el espíritu y la conciencia, no solo de los lectores, sino de toda la sociedad presente y por venir. Aunque se escriba para sí mismo y para un hipotético alter ego” de la cual no dejó de mencionar la soledad del escritor en la creación “aunque, en demasiadas ocasiones deba el escritor ver pasar sus días al borde fatal de la más cruda marginalidad y de la extenuación del espíritu y la sensibilidad”.



El también miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua manifestó sobre el acto creativo que “a pesar de todos los posibles pesares, del deterioro, las heridas, el escarnio, las guerras, los tiranos escribir será siempre indicio de vivir; será siempre el más libre de los modos humanos de resistir”.



En un llamado a las presentes y futuras generaciones a un mayor compromiso con la democracia, del estado de derecho, de la igualdad social y la libre expresión del pensamiento; llamó al compromiso con “la calidad y equidad de la educación y el fomento de la cultura” por ser pulmones de la democracia y del futuro.

Una brillante reflexión sobre la filosofía

“La filosofía ha sido, a la vez, memoria y prognosis del ser en el mundo, de su relación con la naturaleza y de su historia; ha sido el eje de la dialéctica entre el tiempo y el espacio, entre el ser y el no ser, entre el origen y el fin, entre lo palpable o físico y lo impalpable o metafísico. Filosofa, no quien mira hacia el pasado, sino quien prefigura la acción del ser humano en el porvenir. Filosofar es, también, vivir”.