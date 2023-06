En el mundo se le dice música ranchera. En la industria le llaman Música Regional Mexicana, que tiene sus propios acápites en las premiaciones desde los Grammy Awards y Grammy Latinos hasta los premios Billboard, entre otros.



Los colombianos, que siempre han sido fanáticos de la música ranchera, la han asumido tan como propia que le han llamado “Música Popular” a su versión.



Entre los paneles que han formado parte esta mañana el más interesante fue “Uniendo géneros latinos, el poder del Regional Popular”. La emocionante convergencia de estilos que rompe fronteras musicales trajo hasta los Premios Heat a tres importantes cultores colombianos del género: Paola Jara, Jessi Uribe y Jhon Alex Castaño.



“Pienso que de hecho la suerte de estar en una categoría ya nuestra aquí en los Premios Heat es un logro. Deseamos que sea una sola categoría o que se fortalezca el género de manera que pueda estar en una sola categoría. La ‘música popular’ ha dado grandes pasos, desde las cantinas a las grandes ciudades y en otros países. Hemos tenido una evolución bonita en la música”, abrió Paola.



El exitoso artista Jessi Uribe expresó que es muy duro llegar a ser como él número uno en Billboard, pero como regional mexicano, no como ‘música popular’. Adujo esto debido al siguiente hecho: “No somos unidos para defender el género. En los Grammy no aparece como música popular. La ranchera es la raíz de la música popular”.



Por su parte Jhon Alex Castaño expresó folklóricamente: “Los colombianos la hemos c… con que la música popular es la música de despecho, de dolor en el alma de corazones rotos. Tenemos que unirnos, hacer fuerza. Que tengamos personalidad en nuestra ropa, nuestra imagen etc”.



Y agregó: “Cosas como las que está haciendo Jessi también, esos juntes, es importante. Mezcla culturas, publico, etc. Crecí escuchando rancheras, con mariachis. Esa fue la cultura con la que crecí. Tenemos mucha influencia mexicana en nuestro país. Eso repercute en nuestros gustos musicales. Hacer juntes con mexicanos y otros artistas de afuera trae ese fortalecimiento. Tenemos que ponerle un nombre. ¿Qué cantas? ¿Música popular? La música popular es toda menos la clásica”. Jessi estuvo de acuerdo en que esto va a cambiar en un punto. “Siento que en algún momento la ‘música popular’ va a llegar a un punto como lo que pasó con la música del reggaetón, que todos formemos parte de nuestra música ranchera, pero a nivel latino, internacional, no solo mexicano”.



John Alex Castaño volvió: “La diferencia en instrumentos no es mucha. Son los mismos. Insistió en la necesidad de que se le llame música de despecho”.



Jessi recordó el exitazo de John Alex titulado Amigos con derecho. “Uno escucha esa canción y cabe todo. Rompió con todo John Alex y yo dije quiero hacer algo así”.



John Alex manifestó que él siempre ha escuchado reggaetón. “Quería que en mi genero hubiese una canción con un poco de perrería. Podemos hablar de trocas de montaña de viene y de van”.



Según Jessi “Cantamos tanto y nos vemos y no nos unimos para eso. Hace poco vimos en Monitor Latino de radio en Colombia estaba en música popular. Invertimos para ser el número cinco no para ser el número uno”.



La polémica seguirá. Pero al menos hay la propuesta de un nuevo nombre que hizo quien suscribe este trabajo: Despecho Regional Colombiano. La propuesta ha gustado.