¿Qué enfermedad sufre Celine Dion que perdió la movilidad muscular?

La famosa cantante canadiense Celine Dion enfrenta un problema de salud que impide su movilidad. La hermana de la intérprete, Claudette Dion, contó al medio 7 Jours que Celine Dion perdió la movilidad de sus músculos debido al síndrome de la persona rígida.

La artista, que pasó a la historia por su canción My Heart Will Go On de la banda sonora de la película Titanic (1996), sufre esta dura enfermedad que afecta el sistema neurológico central y que dificulta su movilidad. Se trata de una condición que afecta a una de cada seis millones de personas y genera mucho dolor y dificultad para moverse.

Claudette aseguró que se tiene muy poca información de esta enfermedad y que a pesar de que ella ha trabajado duro para continuar con su vida con normalidad, ha perdido la movilidad en sus músculos.

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos. Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: ‘vas a hacer esto y lo vas a hacer bien’”, dijo Claudette en la entrevista.

La hermana de la artista, quien también es cantante, aseguró que el objetivo de Celine es regresar a los escenarios a pesar de que no saben en qué condiciones puede volver ya que los médicos no han investigado ya que se trata de un caso sumamente raro.

“Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado?, no lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”, dijo Claudette Dion.

El objetivo de Celine Dion es volver a los escenarios

La última vez que Celine Dion se presentó en vivo fue en Newark, Estados Unidos, en el año 2020. Dion ya se había presentado en más de cincuenta conciertos en su gira mundial Courage World Tour, pero el tour fue interrumpido por la pandemia del covid-2020.

En mayo de este año se canceló definitivamente la gira. “Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mis fuerzas, pero viajar puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ti seguir posponiendo los shows y, aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente listo para volver al escenario. Quiero que todos sepan que no me rendiré… ¡y no puedo esperar a verlos de nuevo!”, dijo la artista.