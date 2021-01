“Quiero que la gente goce con mi música”

La artista, formada en Berklee, es una de las voces que la revista Billboard recomienda descubrir durante la cuarentena

A María Pino, como a otras chicas del reguetón, le ha tocado una industria que brinda mejores oportunidades a la figura femenina, gracias a las puertas que abrieron nombres como Ivy Queen.

Esta talentosa venezolana es parte de un grupo de nuevas voces que gana fuerza dentro de un movimiento urbano internacional que ya no es solo cosa de hombres.

Hoy en día la industria discográfica asimila con mayor madurez la figura femenina dentro del movimiento urbano...

Cien por ciento. Ivy Queen fue la que empezó y ahora veo que todas estas artistas, Greeicy, Karol G, Beiky G, Rosalía, Natti Natasha, están siendo número uno en la industria del reguetón que antes ni siquiera se consideraba un género de música que escuchaba bastante gente y que merecía premios y entrevistas, y cosas así. Ahora que tenemos ese camino ya hecho, es una inspiración para artistas como yo, que están empezando.

¿Qué quieres aportar dentro de este género, cuáles son tus objetivos?

Quiero que la gente goce de mi música, que le den ganas de bailar y que la pasen bien. Esa es mi meta número 1 cuando escribo una canción.

¿Cuáles son tus influencias musicales, quiénes han definido tu perfil como artista?

Para mí han sido, como te dije antes, las mujeres de esta industrial que están dándole para adelante al género, y que han llegado a lo grande. Están Beky G, Karol G, Rosalía, Ivy Queen y todas esas mujeres que me dan inspiración, las que me dan esa fuerza para seguir adelante y seguir haciendo lo que me gusta.

¿Qué tanto ha crecido María Pino desde “Tu secreto”?

Bastante. Ha pasado un año y ha sido de verdad un año increíble, aunque, como te digo, con la pandemia es difícil; pero, al mismo tiempo me ha dado otras oportunidades que no podían existir antes. En marzo, cuando saqué “Sábado”, que fue uno de mis últimos sencillos, me mencionaron en un artículo de Billboard como parte de los “17 artistas para descubrir durante la cuarentena”, y eso fue algo increíble, porque en ese momento estábamos en plena cuarentena. Estaba encerrada en mi casa y solamente estaba sacando canciones desde mi cuarto, haciendo videos (...) Cuando me mencionaron en ese artículo como que me impulsó para seguir adelante.

Para las nacientes figuras como tú, ¿qué tan difícil ha sido trabajar en medio de esta pandemia?

Muy difícil... Antes teníamos los conciertos en vivo, las entrevista también. O sea, nosotros estuviésemos cara a cara ahora, en vez de estar aquí por Zoom. Para lanzarme he tenido que enfocarme más en las redes sociales y buscarle la vuelta a esta pandemia. Pero al mismo tiempo, he tenido mucha oportunidad para escribir, (la pandemia) me ha dado mucho tiempo para crear. Estoy muy emocionada con todos los proyectos que tengo listos para este año, ya que tuve mucho tiempo para crear el año pasado.

En medio de la pandemia lanzas “Soltera”, ¿cómo el público ha asimilado este nuevo tema?

Ha sido una sorpresa...Tuve que recalcular cómo hacer todo en mi carrera, cómo conectarme con mis fans; pero igual, saqué esta canción y no pensaba que iba a recibir tantas respuestas como han llegado hasta ahorita. Ya estamos a más de dos millones de views en YouTube, entonces ha sido increíble tener esa recepción en medio de una pandemia.

Ahorita en República Dominicana “Soltera” llegó a ser #1 y el apoyo de los dominicanos ha sido fenomenal. Ellos están pendientes de mi música, pendientes de lo que estoy haciendo. De verdad que les tengo mucho amor a los dominicanos por eso.

¿Esta nueva canción formará parte de un disco?

“Soltera” es un tema solo... Planeo sacar unos sencillos más, antes de estrenar el álbum. Quiero presentar un disco pronto y lo quiero sacar este año si Dios quiere.

¿Conoces bien el mercado dominicano con respecto a las figuras del género urbano?

El género urbano allá es lo máximo. Escucho bastante música dominicana, escucho a La Ross María, El Alfa me gusta en dembow. Pero también me gusta la bachata. Como Republica Dominicana me queda tan cerca de la casa, desde Miami, siempre iba de vacaciones con mi familia a Punta Cana. A Santo Domingo de verdad que le tengo mucho cariño.

Pasión por el canto

“Siempre quise ser artista. Desde pequeña fui la que cantaba, la que hacía todos los shows, la que mandaban a cantar en las reuniones familiares...”.

Berklee

Cuando llegó la oportunidad de ir a la universidad, fui a Berklee College of Music, donde estudié música y ahí fue que finalmente decidí lanzarme como artista”.