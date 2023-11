“Te echo de menos tour”, es el nombre de la gira que trae este sábado 18 de noviembre a Ricardo Montaner al Palacio de los Deportes.



Ricardo Montaner parece que quiere tomarse un tiempo de descanso, gozar de sus nietos, de la vida en familia, de lo cosechado a lo largo de una vida artística que acumula cinco décadas.



La cuestión es que ha anunciado que se retira de los escenarios por un tiempo indefinido. No sabe cuándo regresará. Pero si es verdad el nombre de su gira actual “Te echo de menos tour”, llegará el momento en que echará más de menos a su público, y ya lo veremos regresar.



Su nombre real está compuesto por tres nombres: Héctor Ricardo Eduardo, y su primer apellido es Reglero, el materno es Montaner. A los 16 comenzó a tocar batería en una banda de rock en Maracaibo, adonde se había ido a vivir desde niño con su familia, que dejara su natal Argentina allá por los años de la junta militar en ese país.



Fue en esa banda donde cantó por primera vez, llamando la atención del productor musical ítalo-venezolano Roberto Luti quien le cambió el nombre artístico por Ricardo Montaner.



Con ventas de más de 25 millones de discos en su vida, Celebrity Networth estima su fortuna en unos US$40 millones de dólares. Pero además de eso, y lo que no se puede medir en millones de dólares, es el valor espiritual de su amor por Dios.



Vainas personales



Casado desde 1989 con Marlene Rodríguez Miranda, después de haber estado casado con Ana Vaz con quien tuvo a sus dos hijos mayores, Montaner es padre de Mau y Ricky y de Eva Luna, y suegro de Camilo. La familia entera está ligada al arte. Y cuentan con una residencia en Arroyo Barril, en Samaná, donde insistentemente han querido fundar una escuela gratis para los niños de esa localidad, con un programa pedagógico apegado al arte, y ha sido Misión Imposible.



Al alcaldísimo de ese lugar no le interesa. Ha tenido encuentros con el presidente Abinader, que le otorgó la nacionalidad a él y a su esposa, mas le ha sido imposible hacer realidad ese sueño del cantante venezolano. Han tenido encuentros y conversaciones con los ministros de Educación, Roberto Fulcar, primero, y Angel Enrique Hernández Castillo, cariñosamente conocido como Miyagui, después, y el proyecto parece haber caído en las arenas movedizas de la inopia y la inercia de los funcionarios y el despotismo del alcaldísimo de esa localidad. Mientras, vuelve Montaner a cantarnos, al Palacio de los Deportes.

Detalles del concierto

Gira: Te echo de menos tour

Artista: Ricardo Montaner

Producción: Cesar Suárez Jr.

Lugar: Palacio de los Deportes

Venta de boletas: Uepa Tickets

Precios de las boletas: Front Stage RD$26,770; Special Guest RD$14,995; VIP RD$8,570; Platea RD$4,820;

Balcón RD$2,995