En la Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes, la producción de Amaury Sánchez trae nuevos talentos

Amaury Sánchez se presenta este fin de semana al frente de la banda de rock que pone la música en vivo en el musical La Era del Rock (Rock of Ages), en una puesta en escena que lanza nuevos talentos salidos algunos de ellos de su Academia Afa, la más prestigiosa para la formación de jóvenes artistas de ese tipo de industria cultural dominicana.



Su nueva propuesta, de la cual obtuvo los derechos, sube a escena el 12, 13 y 14 de abril en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, dirigida por Indiana Brito.



Entre las nuevas figuras que presenta está el conocido actor y cantante Shalim Ortiz, quien actúa en vivo por primera vez frente a un público, y además, lo hace en un musical.



Debuta en un protagónico, con apenas 19 años, y salida de las aulas de Afa la jovencísima Carla Hernández, dueña de una maravillosa voz de soprano. La acompaña en el protagónico Guille Martín, con experiencia de otras producciones, y de una voz segura y de muy buen registro, sobre todo en las medias y las agudas.



Shalim Ortiz es Dennis Dupree; Carla Hernández hace de Sherrie Christian; Guille Martín como Drew Boley; y JJ Sánchez en el roll de Lonney Barnett, son los roles principales. Un cuerpo de baile integrado por destacados talentos completa el elenco, en el que la nueva generación volverá a brillar en la escena.

La coreografía de esta puesta teatral dominicana es de Natalie Borsos. El diseño escenográfico, de Yeimi Díaz.



Para hacer un poco de historia, baste decir que la obra musical Rock of Ages debutó inicialmente durante cuatro semanas en The Vanguard, en Hollywood, a partir del 26 de enero 2005, dirigida por Kristin Hanggi, escrita por Chris D’Arienzo. Los productores son Matthew Weaver, Carl Levin y Marcos Siega; el director general es Michael Gill; productoras ejecutivas son Hillary Weaver y Janet Billig Rich; y asociado Daniel A. Miles.



Ahora está en el escenario del Palacio de Bellas Artes, con elenco criollo.

La Era del Rock sube a escena

Obra: Rock of Ages

Género: Teatro Musical

Producción: Amaury Sánchez

Dirección general: Indiana Brito

Teatro: Palacio de Bellas Artes

Fechas: 12, 13 y 14 de abril

Hora: 8:30 pm; 7:30 pm (domingo)

Boletas: PlateaRD$3,915, Balcón RD$3,020

Sinopsis: La creciente nostalgia por la década de 1980, las canciones eternas de esa época y las clásicas “bandas para el cabello” cuyo poder sonoro llenara las ondas y los clubes de Sunset Strip de Los Ángeles provocaron la creación de Rock of Ages; un musical de rock que describe a Hollywood en 1986 cuando Guys & Dolls capturaron Times Square medio siglo antes.