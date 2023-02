El artista y Sir inglés se presenta este sábado 11 de febrero a las 8:00 de la noche en el Anfiteatro de Altos de Chavón

Rod Stewart es una leyenda del rock, que pertenece a una estirpe cada vez más escasa en la música mundial.



Con 63 años de carrera, y cuando faltan 23 meses para cumplir 80 años, sigue siendo un referente de qué cosa es tener éxito en la industria musical, tras vender más de 250 millones de discos, cuando se vendían discos físicos. No esta vaina digital que es fácilmente alterable con bots y otras traquimañas.



La llegada a República Dominicana, 29 años después de su primer paso por estas tierras donde nació el Nuevo Mundo -de lo cual no guarda recuerdos- es un acontecimiento para los que sueñan por la oreja.

Éxitos suyos como “Maggie May”, “Reason to Believe” o “Do Ya Think I’m Sexy?” hablan del sentido del humor, donde la ironía no falta. “Maggy, me llevaste lejos de tu casa, / solo para no sentirte sola”, canta en ese tema de 1971.



«Maggie May era más o menos una historia real sobre la primera mujer con quien tuve relaciones sexuales, en el festival de Jazz de Beaulieu». Obviamente, Maggie May era una mujer mayor que él.

El tema obtuvo en los Estados Unidos igual obtuvo el primer lugar en los Billboard Hot 100. Y ya en este siglo, en 2021 recibió doble disco de platino por parte de la RIAA, luego de vender más de 2 millones de copias.



El tema debutó el 4 de septiembre de 1971 en el sitio 31 de los charts, ascendiendo al 19 el día 11; el 18 ocupó el puesto 11; el día 25 fue 3ro; el 2 de octubre escaló al puesto 2 y alcanzó la posición No.1 el 9 de octubre de 1971, donde se mantuvo el 16, el 23, el 30 de octubre y el 6 de noviembre de ese año.



Pero, ¿qué habrá sido de Maggie May, la real? ¿Estará viva? ¿Se habrán reencontrado alguna vez? La pregunta queda en el aire.