Romeo Santos presentó su tercera fórmula rodeado de glamour desde la lujosa Mansión Versace en Miami

Miami.- “El Chico de las poesías”, nacido en Nueva York, pero es tan dominicano como la misma bachata, tiene una infinita musa que lo ayuda componer las canciones más populares en el género. Se podría decir incluso que es el mayor representante- de ese género- a nivel internacional.



Sus álbumes se dividen en dos categorías, los que tienen nombres individuales y no siguen una secuencia, y sus esperadas fórmulas, que hoy son una trilogía. La segunda toma más tiempo en su proceso de producción.



En 2011 salió su primera Fórmula, en 2014 lanzó el Volumen 2 y este primero de septiembre, ocho años después, estrena desde la Mansión Versace de Miami, la esperada Fórmula Volumen 3.



En presencia de amigos, colegas del género, familiares y la prensa, Romeo Santos estrenó las 20 canciones y el intro que contiene esta nueva adquisición para los amantes de la bachata. Durante el encuentro, habló poco, pero sus expresiones dijeron mucho, dejando claro que su plan es seguir haciendo música y que el momento de un Romeo sin inspiración la industria no lo va a vivir. “El día que a mí se me vaya la musa y la inspiración la industria nunca se va a enterar, porque de verdad que quiero seguir deleitándolos con lo mejor de mí”, dijo evidentemente emocionado El Rey de la bachata.



Promete ser mejor en cada próximo lanzamiento y garantizó al público que aunque suene cliché, este “es el mejor disco hasta que salga el próximo”, porque fue una producción a la que se le dedicó el tiempo necesario, tres años para ser exactos, para que verdaderamente lo sea.



Calidad musical



Ese derroche de inspiración que generadora de pura calidad musical la industria Sony también la reconoce. Durante el evento uno de los ejecutivos de la compañía productora recordó el momento en el que Romeo Santos le habló por primera vez sobre el proyecto que desde su primera emisión ha alcanzado grandes logros. “Recuerdo la primera vez que me contaste de tu primera Fórmula. Fue espectacular lo qué pasó, el disco salió y hoy el álbum ha llegado a ser 15 veces platino y es una certificación bien especial; pero es difícil una segunda parte que supere a la primera y tu Fórmula Vol. 2 no solo ya va 27 veces platino, sino que es el álbum con más certificaciones de la historia de un artista hombre latino”, dijo esas palabras acompañadas de una reconocimiento por ello.



Pero no se queda ahí. El representante de Sony continuó hablando y sacó un segundo disco de reconocimiento añadiéndole una emotiva noticia. “Hoy estamos estrenando Fórmula Volumen 3 y también hoy podemos celebrar doble Platino por “Sus huellas”, la primera canción lanzada del álbum, que ya ha alcanzado dos galardones en el mismo año de su lanzamiento.



Motivo especial



A Romeo Santos se le notó muy contento esa noche. Su sonrisa era tan radiante como el traje verde que vistió en la glamorosa Casa Casuarina. Razones para celebrar tenía de más.



La fecha en la que se estrenó el álbum no fue casual, ni un día elegido aleatoriamente. Ese primero de septiembre Romeo también celebraba que un día como ese, 22 años atrás, se convirtió en padre por primera vez de un niño a quien llamó Alex Damián y a quien le dedicó el lanzamiento de su álbum.



“Quiero empezar con lo siguiente. Por favor, feliciten a mi hijo mayor, Alex Damián, que cumple 22 años de edad este septiembre 1”.



Como una navidad cualquiera en República Dominicana, la alegría fue el sentimiento central de esa noche. El artista estaba en su mejor ánimo y quería llevar a sus invitados a compartir las mismas vibras. Los invitó a disfrutar de su nuevo álbum y de la especial noche. “Que viva mi República Dominicana. Qué viva el género de la bachata….Gracias a todos por venir, emborráchense en nombre de Romeo”.



Figuras que se dieron cita



Romeo Santos sintió también el apoyo de sus compatriotas y colegas del género que dijeron presenten en esa especial noche.



Entre los invitados pasearon cantantes, djs y actores. Natti Natasha, Prince Royce, Dj Adonis, Luis Miguel del Amargue, Toño Rosario, la actriz dominicana Dasha Polanco, la comunicadora Lourdes Stephen, entre otras reconocidas figuras se dieron cita a la lujosa casa donde reinó glamour.



Romeo Santos, a su entrada, dedicó a cada uno de ellos un momento especial. Regalándoles largos abrazos y algunas palabras de agradecimiento por su presencia, de manera individual.



Fue una noche en la que los invitados compartieron, bebieron y bailaron mucha bachata. Una noche para recordar y celebrar la dominicanidad, el género del amargue y la inspiración y vida de “El Rey de la Bachata”.

Asistentes a la actividad de Romeo.

Un álbum que une a voces pocos usuales en la bachata

El álbum contiene 20 canciones, de las que 8 son colaboraciones y 7 son de artistas pocos usuales en la bachata, como el merengue “15,000 noches” con Rubby Pérez, Toño Rosario y Ramón Orlando”. Y pensar que Romeo llevaría a cada uno de los artistas con los que colaboró a su terreno de bachata, pero al revés, se fue al terreno de ellos. “SIRI” con Chris Lebrón es una fusión de bachata y música urbana romántica, “El pañuelo” con Rosalía se trata de una fusión entre flamenco Bachata y “Me extraño” con Cristian Nodal es una especie de balada ranchera y bachata. Otros artistas que también causaron impresión fueron el cantante estadounidense Justin Timberlake, quien en “Sin Fin” canta por primera vez bachata y el Lápiz Conciente rapea junto a Romeo en “Culpables”. Ambos son los discos con más reproducciones en You

Tube.