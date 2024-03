La Semana Más Corta de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra se realizará del 11 al 15 de marzo en esa alta casa de estudios. El Caribe es patrocinador.



El festival de mayor prestigio en el país de cortos universitarios será inaugurado el lunes 11, a las 5:00 pm, en el auditorio principal de la PUCMM. El evento se realizará en esta ocasión bajo el lema: “El buen trato es contagioso, cambia vidas”.



Ana Güichardo, directora de la Facultad de Comunicación, dijo a través de una carta: “La integración de los docentes a esta labor ha sido primordial, porque son los responsables de la supervisión de los audiovisuales que serán parte de las propuestas de contenido a premiar”. A la vez destacó que aportan cortometrajes para esta edición, Unibe, Intec, UASD, Unapec y Chavón. “Una apuesta a la unidad en la formación de los nuevos realizadores del cine dominicano”, indicó.



La semana por dentro



La inauguración el lunes 11 contará con una conferencia, a las 6:00 pm, a tres voces, que ofrecerán Nashla Bogaert, David Maler y Gilberto Morillo, productores de Cacique Films. El tema: “Las producciones fílmicas dominicanas: entornos de relación y cooperación laboral”.



El martes 12 a las 10:00 am se ofrecerá un Taller sobre “Las emociones humanas en la dinámica social contemporánea”, por la Dra. Rafaela Burgos, psicóloga clínica y terapeuta familiar.



Ese mismo día pero a las 6:00 pm, será la Conferencia “Explorando las relaciones humanas a través del documental social”, por la periodista y productora Amelia Deschamps.



El miércoles a las 10:00 am se realizará el Taller “Cine y Ciudadanía: La cinefilia como un ejercicio crítico y de buen mirar”, impartido por miembros de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci).



Ese día a las 6:00 pm, se dictará la conferencia “La dinámica y el compromiso del productor frente a la realidad social dominicana”, por Hans García e Ingrid Cruz.



El jueves 14 de marzo a las 10:00 am será el taller: “Miradas en corto: análisis audiovisual con enfoque de género”, por Alejandra Aguilar Decena, consultora en Comunicación. A las 6:00 pm la conferencia “Mujeres de Energía: liderazgo y participación de las mujeres en posiciones de alta gerencia” por Helena Sáenz Espona, gerente senior Comunicaciones Consorcio Energético Punta Cana-Macao.



A las 7:00 pm, Nelson Jiménez dictará la conferencia “La relación de EGEDA Dominicana con el impulso de los audiovisuales de jóvenes realizadores en Iberseries Platino Industria.

Los cortometrajes seleccionados

11: Cicatrices del corazón, Espiral, Seré.

12: Roto, August, Tinta y papel, No le reces al diablo, Cocolo, Mi propia mente

13: Chapita, Des-conexión, Es-tress, Hoy que no es ayer, paso a paso, Había una vez, Renacer, Roller Coaster

14: Yaguate City, Ava, Day by day, Zero o’clock, Rompiendo las tuercas…, Daniela, Limpia, baño y oración, Mala mía y En rojo.