“Dominicanos a simple vista” desde el sábado 10 a las 9:00 p.m. en una nueva temporada por canal 9

Ha sido considerada una de las mujeres más bellas del planeta, según los missosólogos que siguen las incidencias de Miss Universo, donde en 2008 fue segunda finalista mundial, lo cual si lo vemos desde la óptica deportiva viene siendo como una medalla de bronce en unas Olimpiadas. En Marianne Cruz, la belleza va acompañada de la inteligencia para comunicar, a tal punto que es la maestra de ceremonias de la Presidencia de la República. Conversó con elCaribe a torno a la nueva temporada de su programa televisivo.



A “Dominicanos a simple vista” yo le pondría “A simple vista”

Si supieras que así fue como comenzó y llevando informaciones y temas a simple vista. Por ejemplo, las adopciones a simple vista… Entonces íbamos por temas y los íbamos variando. Pero encontramos este especial, de poder hacerlo de manera enfocada en los dominicanos que están radicados en el exterior.



Un especial de especiales…

Me gusta como tú lo enfocas.



Sus últimos años en la comunicación, ¿han sido difíciles?

Yo diría que retadores. Yo estuve como bien sabes, diez años como ancor de noticias. Estuve en la época de Noticias SIN, y luego estuve el restante en AN7. Luego de que habían pasado 10 años yo me dije: “Este ciclo ha sido bueno; me ha hecho crecer, aprender, desarrollarme”. Pero quería algo más. Y ahí quedó embarazada.



Ahí se convirtió en madre…

Y dije, bueno, esto es un reto. Ahí comencé A Simple Vista, como proyecto, y fui trabajando en conjunto con las maestrías de ceremonia, porque igual tiempo cuando empecé en las noticias, fui abordando un campo interesante…



No solo interesante ¿No es de los más fructíferos?

En las maestrías de ceremonias puede abrirte campo tanto en el sector privado, como también lo puedes hacer en el sector público. Tú vas creando relaciones con empresas o entidades y lo que va sucediendo sobre la marcha, es que tú te vuelves de una manera u otra, su rostro, su voz. Esas relaciones son positivas para ti. Y también permean en otras áreas y proyectos que tú también estás desarrollando. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en la noticia y hacía maestría de ceremonias para empresas, podía llevar ambos roles, y era mucho más cómodo. Para decirlo de algún modo.



¿Y cuál ha sido el de mayor nerviosismo para Ud.?

Se pasa sus nervios. Increíblemente pueden haber actividades que aunque sean grandes tú has tenido suficiente tiempo de preparación. Tú manejas tu medio. Aunque siempre hay una emoción natural del profesional y del ser humano. Sin embargo, hay unas que vienen con un cambio de último momento, y esas dan un estrés adicional… Y te pasan un papelito… ¿Pero espérate?!!! ¡Ha pasado de todo! Pero yo creo que gran parte del problema del o la maestra de ceremonias es poder rescatar situaciones difíciles. Quizás la gente dice si lo hizo bien o lo hizo mal. Lo que yo creo también es que ver en todas las situaciones que salvó. Porque sí se dan imprevistos y tú tienes que aprender a manejarlos sobre la marcha. Y tener esa habilidad de transformar un error en una oportunidad. Manejarlo con gracia o discreción hace que un evento te pueda quedar mejor o peor… Entonces, te diría que de hacer maestrías, muchísimas a nivel nacional que me han hecho sentir muy orgullosa. Por ejemplo, en Salcedo hice los Juegos Nacionales, que me toca de manera especial por haber nacido allí. La Cumbre de Presidentes que estuvo el año pasado… y recibir esa llamada de mami, de mi abuela, mira te ví, que esto que lo otro. Uno siempre se siente gratificado de darle, a la gente que ha hecho todo por ti, un poquito de alegría. Hacerlos sentir un poquito a los que se sacrificaron en su momento por uno, que valió el esfuerzo.



¿Qué características tiene esta temporada de “Dominicanos a simple vista”?

Comenzamos en 2022 “Dominicanos a simple vista” en la ciudad de Nueva York. Fue abrirnos paso, un programa de temporada con tres meses al aire compartiendo historias de dominicanos destacados en el exterior, desde cualquier posición que se encontrasen, si habían logrado el éxito que tenían, pues ahí estuvimos entrevistándolos. En 2023 nos trasladamos a la ciudad de Madrid, cambiamos de continente, con nuevos retos y con el idioma a favor. Ahí hemos entrevistado a 30 dominicanos destacados. Arte, política, ciencias, gastronomía, hotelería; muy diversa la comunidad dominicana allí. Y lo importante es como se han ido abriendo paso desde el área de servicios hasta el derecho, tenemos dominicanos tirando para adelante allá, y nos hacen sentir muy orgullosos.

