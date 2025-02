“Cuentos de guardia. Relatos militares verídicos”, es el nuevo libro del general e historiador José Miguel Soto Jiménez, exministro de Defensa.



Soto Jiménez presenta hoy su nuevo libro en la Biblioteca Nacional. Es, como se sabe, un militar atípico, que escribe sus memorias por cuyos párrafos pasean lo mismo Augusto Pinochet que Hugo Chávez o Gary Prado. Del azafrán al lirio, como diría aquel poema de Emilio Ballagas.



Si el coronel no tiene quien le escriba, el general escribe sus memorias. Escribe, claro, desde la circunspección del militar de alto grado que no mira la cámara aunque tampoco la esquiva. Pero también lo hace desde el dominicano de “pura cepa” que avisó en La Fuñenda, ese libro de difícil calificación genérica, sabroso y raigal. Y aun más desde el narrador que domina las artes de hacer pasar por ficción lo que no es. Y viceversa.



“Cuentos de guardia. Relatos militares verídicos” en sus más de 600 páginas aporta las memorias de este también poeta, historiador, psicólogo empírico, ensayista, coleccionista de armas blancas, y muchas cosas más, que hace pasar por cuentos sus propios recuerdos.



El libro, extenso es cierto, pero no por eso menos interesante, aporta datos poco conocidos sobre dos visitas de Chávez a la República Dominicana, la primera muy cálida y la segunda con aires de congelador.



Interesante, claro, el testimonio que hace de lo conversado con el general Gary Prado quien al final y sobre el Che Guevara expresó: “Ese comandante enemigo, además de fanático, pudo haber sido un buen ranger”.



Este nuevo volumen es tan interesante como necesario y los interesados en la historia de los últimos 50 años, no solamente de República Dominicana sino sobre la dinámica de los cuerpos caastrences de Latinoamérica, deben leerlo con especial atención.