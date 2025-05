La carpa roja y blanca sobresale en la zona aledaña al elevado de la Núñez de Cáceres con avenida Malecón

Artistas de Rusia, Ucrania, México, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Cuba y Estados Unidos -cada uno trae su cultura, su arte y su pasión- se reúnen bajo una misma carpa para dar vida a Symphony Circus, un espectáculo que celebra la diversidad artística y cultural. Desde el jueves 1 de mayo, está en la arena la nueva producción circense “Imagination”, frente a la zona ganadera de Santo Domingo.



El martes por la noche, un grupo selecto de invitados fue testigo privilegiado de esta experiencia, en una función exclusiva que sirvió como antesala al estreno oficial.



Martín España, productor creativo de Symphony Circus, describe así el corazón de esta aventura: “Queríamos reunir lo mejor de todos los rincones del mundo, pero más que mostrar destrezas, queríamos contar una historia que hablara al alma. Aquí no importa de dónde venimos; cuando empieza la función, todos hablamos el mismo idioma, el de la emoción”.



A lo largo de 10 actos, interpretaciones musicales y divertidas intervenciones de payasos, el público se sumerge en un mundo imaginario donde los límites del cuerpo humano y de la fantasía se desdibujan.



Los payasos Pitillo y Patín, entre ellos el hijo de Martin España, son formidables, con mucho sentido de la improvisación y de la originalidad. Entre acto y acto, los payasos irrumpían no sólo para entretener, sino también para conectar, para recordar que el circo es arte vivo.



Un malabarista abre el show y va sumando complejidad y elementos a su performance.



Los acróbatas se llevan la mejor parte del espectáculo. Los hay que saltan desde un columpio que alcanza altos grados de inclinación en el embale, y salen disparados, volando, hacia una malla inclinada que los devuelve como en una canal al suelo.



Entre lo mejor de todo el espectáculo está la pareja de patinadores que, con mucho estilo realizan arriesgadas piruetas, volteretas mientras giran en un círculo. Y una pareja que realiza atrevidos giros desde cables que penden en vertical.



No puede obviarse el más original de todos los números. Un disco de metal de grandes dimensiones, como del diámetro de la mitad de la arena del circo, y sobre este gira una moto, con un brazo de metal que en el otro extremo tiene a una joven que da volteretas. Lo mejor de todo es cuando la moto despega y, en perfecto equilibrio, moto y fémina, uno en cada extremo, dan vueltas sobre un eje.



Esto y más puede verse en el circo que cuenta con la producción asociada de Atías Production.



Sin duda, “Imagination” es una invitación a recordar que el asombro no tiene edad. Y lo hace con calidad técnica (que involucra un personal de más de 100 colaboradores, entre artistas y técnicos), diseño escénico impresionante y una ejecución pulida.



Al final unas motos dentro de una esfera de metal hacen carreras en círculos cada vez más arriesgados.

Los acróbatas cortaban el aliento con sus cuerpos volando.

Algunos datos generales

Show: Imagination

Artistas: Symphony Cyrcus

Funciones: de martes a viernes, a las 8:00 p.m. Sábados y domingos en tres horarios: 2:00 p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

Boletas: Las entradas ya están disponibles en Uepa Tickets.

El circo cuenta con Valet Parking muy seguro. Y con aire acondicionado debajo de la carpa.