La cantante Techy Fatule, quien este año quedó fuera del listado de los nominados a Premios Soberano, aseguró que, aunque recibe con mucho amor y gratitud los reconocimientos que le otorgan, ella no trabaja por premios.



Manifestó que por varias ocasiones Acroarte no ha considerado sus trabajos, al igual que los de muchas personas cercanas a ella.

“Si ellos no consideraron que yo debía estar, pues amén, no me importa realmente. Que les vaya bien y que les vaya bien a los nominados también, porque son jóvenes que están haciendo un trabajo increíble”, manifestó al ser entrevistada en el segmento Caribe Espectáculo de elCaribe.

Techy consideró que entre los artistas que compiten en el renglón Solista del año, Manny Cruz o Covi Quintana podrían llevarse la estatuilla a sus hogares, porque lo han hecho bien, al igual que sus contrincantes, Nathalie Hazim, Wason Brazobán y Pavel Núñez.

Trayectoria

Acerca de las críticas que recibió cuando debutó como cantante, en marzo del 2011, consideró que los seres humanos son un reflejo de lo que sienten.

“Probablemente esas personas estaban estancadas en ese momento, porque nunca se atrevieron a soñar en grande, a alcanzar sus sueños por estar enfocados en lo que está haciendo el otro”, expresó.

Sin embargo, envió un mensaje para todos los que le desearon el mal a inicio de su carrera: “Espero que alcance sus sueños, no soy ese tipo de personas, yo creo que todo el mundo puede hacerlo, yo sí les mando buena onda y bendiciones”.

Sobre el tipo de canción romántica que interpreta, consideró que cada género tiene su propio éxito y que en su caso particular, no hace música solo para la República Dominicana, sino, para el mundo y que eso lo puede percibir cuando la gente reproduce sus videos en las plataformas digitales, los cuales han llegado hasta Alemania.

Para la intérprete de temas como “Entregarte todo”, “Llórame” y “No me pregunten por él”, hacer música de calidad y de manera constante, puede ser más retador, porque no busca conseguir la fama a través de los escándalos bajo el entendido de que es pasajera.

“Definitivamente, sigue valiendo la pena el esfuerzo que durante todos estos años yo he llevado.

“Sie7e”

La artista piensa estrenar su disco Sie7e a finales de este año, luego de lanzar varios sencillos que forman parte de él, entre ellos, “Tú me quiere más”, el cual preestrenó en la plataforma del Latin Grammy, lo que para Techy fue un sueño hecho realidad.

Además, todo su equipo y la disquera Oreja Media, querían que fuera el primero en promocionar, porque buscan llevar un mensaje de amor incondicional.

Le gustaría grabar una canción con su papá

Techy, quien desde pequeña ha interpretado temas junto a su padre, Carlos Alfredo Fatule, confesó que aunque no se lo ha planteado, le gustaría grabar un tema de forma profesional con su progenitor.

“Mi papá está retomando su proyecto (musical), está volviendo a cantar merengue, eso me tiene muy feliz y yo estoy involucrada en ese proyecto también y él en el mío, pero cuando llegue el momento sí me encantaría grabar con él”, sostuvo.