Los Grammy Awards en su 65 edición tuvieron, quizás por primera vez, una presencia latina inédita. Quien da primero, da dos veces. Y arrancaron con un merengue.



Bad Bunny no es santo de devoción de muchos, entre ellos quien suscribe. Sin embargo, en la noche del domingo el puertorriqueño fue capaz de mover ciertas fibras espirituales que tienen que ver con el sentido de pertenencia.



Siempre habrá que agradecer a Bad Bunny el gesto de hacer el oppening de la gala con un merengue que tenía sabor a Omega, con Dahiam el Apechao boxeando con el piano.



En la comparsita que sirvió de entrada al momento musical, pudo verse entre los muñecones de appeier maché, la figura del salsero borícua Andy Montañez.



“Después de la playa” puso a bailar a la mismísima Taylor Swift, con tremendo swing. Justo ella fue una de las personalidades más empáticas de la noche, que se alegraba del éxito de los demás.

“¡Que viva la música latina, puñeta!”, grito Bad Bunny al final.



Es, ciertamente, la primera vez que el merengue suena en los Grammy Awards, que se tenga noticias.

Y esto fue posible gracias a Bad Bunny, el mismo que le lanzó el celular a la joven dominicana en la Marina de Casa de Campo en la Navidad. Al menos, en las redes comentan que a lo mejor lo hizo para enfriarse con los dominicanos. Si lo hizo por eso, de cualquier manera, bien hecho.



Esta edición de los Grammy Awards tuvieron un muy definido acento integrador, donde los afroamericanos y las minorías, como los latinos, tuvieron participación activa.



También es cierto que pocas veces antes la música latina ha tenido tal presencia de mercado en los Estados Unidos y a nivel mundial. Tal vez cuando La Bamba o La cucaracha, que fueron temas muy cantados incluso por el público anglosajón.



Uno de los momentos significativos fue cuando Viola Davis subió a escena a entregar el premio al mejor disco R &B, que fue Cuff it, de Beyonce. Otro tuvo que ver con el segmento musical que protagonizó Steve Wonder con la agrupación WanMor, compuesta porBig Boy, Chulo, Tyvas y Rocco, hijos de la leyenda del R&B Wanya Morris de Boyz II Men.Y luego su performance con Smokey Robinson y Chris Stapleton.



Otro momento fue cuando Cardi B presentó el premio al Mejor álbum de rap que ganó Kendric Lamar, celebrando los 50 años del hip hop. Y su musical con varias figuras importantes de ese movimiento, donde faltaron otros como Eminem, 50 Cent o Snoop Dog.

El cambio social y la cultura hip hop

En esta ocasión se añadieron cinco categorías, entre ellas un premio especial al mérito, con la entrega a la mejor canción para el cambio social. La Primera Dama de Estados Unidos, la señora Biden, entregó el premio para un cantautor iraní que fue apresado por su canción.



Otro reconocimiento fue el Premio Impacto Global Dr. Dre, que recayó Dr. Dree en el propio Dr. Dre por el 50 aniversario del hip hop.