La edición No. 100 de Global fue celebrada con un evento artístico en el Gran Salón del Sheraton con una asistencia de más de cientos de personas de distintas edades.



El presidente de Funglode, Leonel Fernández, estaba contento. Su alegría tenía que ver seguramente con el hecho de haber podido mantener una revista cultural que al arribar a su edición 100, puede vanagloriarse de ser, si no la más, una de las más profundas, interesantes, diversas y plurales del país y del Caribe y Centroamérica.



José Rafael Lantigua, director de la publicación y del Centro de Estudios de Cultura de Funglode, sirvió de anfitrión del espectáculo que dio inicio con Ballet Joven en El lavatorio, inspirado en el cuadro de Tintoretto, en coreografía de Starling Díaz. Luego la pieza Guaba, coreografía de Anubis Arias, bailada por Jadeline Almonte.



Luego la hasta ese momento directora de la editorial Funglode, Noris Eusebio, detalló la salida de Global, su primer director Carlos Dore, y Juan Báez como editor, sus colaboradores. Así mismo se pusieron de relieve los números más significativos de la revista, dos de ellos fueron dedicados al cine.



En video aparecieron escritores de Argentina, Colombia, España; académicos dominicanos en Estados Unidos, y escritores dominicanos que han colaborado con Global.



Por su parte el presidente Fernández hizo el importante anuncio de la puesta en digital de las 100 revistas a partir 1 de septiembre. Habló de la reanudación y relanzamiento de los Premios Anuales de Funglode en Novela, Cuento, Poesía, Fotografía y Periodismo, cuya convocatoria y bases que se dieron a conocer este 31 de agosto. Los premios se entregarán el 24 de enero 2024.



Fernández entregó a Noris Eusebio una Bandeja de Plata por sus años de servicio como directora de la editorial Funglode, al anunciarse su jubilación. La nueva directora de la editorial Funglode es Idrialis Castillo. Luego, la orquesta juvenil Gocestar, dirigida por el maestro Hipólito Javier interpretó temas como “Hey Jude”, de Lennon y McCartney; “Choucone”, de Oswald Durand; “A mi manera”, de Claude Francois y Jacques Revaux; y “I will always love”, de Dolly Parton. Las intérpretes fueron Dior Abreu y Grissevelyn Vargas.



A Leonel le acompañaron: Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios Sociales; así como Bernarda Jorge, Dionis Ruffino, Miguel D. Mena, Carolina Cepeda; Hilario Olivo, Basilio Nova, Alejandro Arvelo, Juan Carlos Mieses, Miguel Collado, Pedro Antonio Valdez, Marino Berigüete y Selinée Méndez, entre otros.

Una revista Global a la altura de los tiempos

Fernández anunció que la revista Global estará al alcance de todos los interesados digitalmente, tanto la edición impresa, pasando las páginas, como las mismas ediciones resaltando de modo especial cada texto. Los interesados pueden ir al pdf si desean imprimir un artículo de su interés. Igualmente, la revista puede leerse en 30 idiomas, O puede escucharse el texto del interés del lector, leído por la inteligencia artificial.