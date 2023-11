Yuri y su historia de adicción al sexo que la hace tendencia

La cantante mexicana Yuri confesó que cuando era joven tuvo muchas parejas sexuales y que su adicción al sexo la llevó a tener enfermedades de transmisión sexual que comprometieron su salud en un momento de su vida.

«Muchas veces (fui infiel). Tenía un amor en cada puerto. Porque la gente a veces no entiende ‘la Yuri tan alegre por qué se fue a la vela perpetua’. No entienden que se me iba a caer el chucucuquis (zona genital) a pedazos”, dijo en una controversial entrevista en el podcast de Nayo Escobar.

“No le metía a las drogas porque ya soy hiperactiva. Tampoco era de todo el día chupar, tampoco, aunque sí me ponía mis drinks (bebía alcohol). Pero a mí lo que era mi debilidad, era (el sexo)”, señaló Yuri.

A través de una entrevista, aseguró que sus encuentros le generaron una enfermedad de transmisión sexual que si no se trataba a tiempo pudo generarle hasta cáncer. “Se te gasta y se te pegan cochinadas. Aparte que se irrita, uno está aquí en la fiesta y zas, sales contaminada. Yo me contaminé por andar de babosa”, dijo y explicó que tenía un asistente que lo ayudaba a tener los hombres que quería.

“Casi se me vino cáncer cervicouterino (…) Era mi debilidad. Llegó un punto que el de arriba [Dios] dijo ‘la tengo que salvar porque a esta vieja se le va a echar a perder todo’”, expresó.

La «otra» Yuri

Actualmente, Yuri se encuentra casada con Rodrigo Espinoza desde hace 26 años y con él tiene una hija llamada Camila. Sin embargo, antes en su juventud estaba cegada por la fama y el dinero gracias a su éxito como cantante.

Yuridia Valenzuela Canseco comenzó su carrera en el canto cuando era una adolescente, a principios de la década de los 90, con sus éxitos como Maldita primavera, Cuando baja la marea, Es ella más que yo, entre otros. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, la cantante contrajo el virus y las secuelas las ha vivido con la enfermedad disautonomía, que le ha generado varias molestias.

En entrevista, aseguró que los síntomas que ha presentado ha sido ansiedad, taquicardia y caída del cabello, a pesar de que el virus se había ido de su cuerpo. “Me regresaron secuelas en el sistema nervioso y estoy bajo tratamiento. Estuve bastante malita, pero lo detectaron a tiempo”, indicó la artista mexicana.