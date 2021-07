Zion & Lennox celebran su 20 Aniversario con álbum “El Sistema”

Miami.- El legendario dúo de reggaetón Zion & Lennox lanzó su cuarto álbum de estudio llamado EL SISTEMA, mientras celebra el 20 aniversario desde que se convirtieron en un acto musical.

EL SISTEMA consiste de 13 canciones y una introducción, incluida la versión anterior "No Me Llama" con Myke Towers (18 millones de visitas en YouTube), "Te Mueves" con Natti Natasha, "Gota Gota" junto a El Alfa (10 millones de visitas ) y “Sistema” (15 millones de visitas).

La lista de reproducción es como sigue:

00- Intro: Una recopilación rápida de 20 años de éxitos que te ofrece la introducción perfecta a lo que puedes esperar del álbum. Algunas de las muestras utilizadas incluyen "Pierdo La Cabeza", "Zun Da Da", "Guayo", "Fantasma", "Yo Tengo Una Gata", "Yo Voy" y muchas más, estableciendo el tono para todo un álbum completo de nuevos éxitos como los que estamos acostumbrados de Zion & Lennox.

01- Estrella: “Estrella” es un reggaetón en el muy reconocible sonido de Zion & Lennox que habla de una mujer hermosa que parece una estrella y de todo lo que están dispuestos a llegar a hacer para que se sienta como la reina que es.

02- Entendemos: “Entendemos” es una colaboración exquisita con la sensación panameña Sech que toca las relaciones que pueden no parecer perfectas para el mundo exterior, pero en realidad las dos partes se conocen y tienen una química increíble y hacen que funcione a pesar de lo que la gente pueda decir.

03- Loco: Todos hemos estado allí: terminamos una relación pero nos volvemos "locos" porque todavía no hemos superado a esa persona, y seguimos recordando todas las formas en que podríamos haber salvado esa relación. De eso se trata "Loco" combinado con un reggaetón lento que la convierte en la canción perfecta para dedicar.

04- No Me Llama: Innumerables veces hemos escuchado la versión femenina: un chico la engaña y termina usándola para meterse en la cama. Esta vez, en “No Me Llama”, Zion & Lennox junto con la superestrella Myke Towers cambian el guión y comparten su experiencia como los chicos que terminan siendo utilizados por las mujeres.

05- Enchuletiao: ¡Esta es la canción perfecta para prepararte cuando vas a salir y sentirte como lo máximo! “Enchuletiao” es esa canción que le dedicas a los haters que querían verte fracasar, pero saliste adelante y estás viviendo tu mejor vida contra todo pronóstico con un flow inigualable.

06- Perla: No es todo perreo para Zion & Lennox, y con “Perla” muestran su lado más suave, más romántico y más vulnerable en un hermoso reggaetón downtempo con guitarras tropicales entrelazadas al compás.

07- Destino: En "Destino", Zion & Lennox se unen a otro reggaetonero de la vieja escuela, De La Ghetto, para una canción que narra esas veces que estás en el club y envías bebidas a una mujer que te llamó la atención aunque ella no te hace caso, pero eso no te impide crear toda una fantasía en tu cabeza.

08- Diosa: “Diosa” es la canción perfecta para describir a una mujer llamándola de esa manera. El estilo único de Zion & Lennox encaja perfectamente con la frescura de Rauw Alejandro creando una colaboración explosiva que no solo tiene un ritmo pegadizo, sino que también tiene letras muy atractivas.

09- Te Mueves: Todos recordamos el desafío viral de “Te Mueves” que se apoderó de las redes sociales el año pasado. Es justo que este éxito de Zion & Lennox con una de las mayores estrellas femeninas del reggaetón, Natti Natasha, encontrara su hogar como parte de El Sistema.

10- Sistema: La pista que da nombre a este disco, “Sistema” es una canción que te da ganas de bailar pase lo que pase con su ritmo contagioso y letras que te harán querer crear tu propio “Sistema” (system) para cuando salgas de fiesta con tus amigos.

11- Cinturita: Es hora de ponerse sexy con "Cinturita" con Lenny Tavárez y Darell, la canción perfecta para darle hasta abajo mientras vibras con las letras que son un poco más provocativas de lo que estamos acostumbrados a escuchar de Zion & Lennox.

12- Gota Gota: Versatilidad es el nombre del juego con “Gota Gota” con la sensación dominicana dembow El Alfa. La canción está compuesta por elementos populares y altamente bailables de la música urbana que está impregnada de una fuerte influencia dominicana del dembow.

13- No Más: Para cerrar este nuevo álbum icónico de Zion & Lennox, tenemos "No Más", una pista a la que no puedes evitar moverte, mientras repites el coro súper fácil de cantar con su cautivadora melodía.

Junto con el álbum, Zion & Lennox también lanzaron el video musical de su próximo sencillo, "Estrella", que presenta al par divirtiéndose en una hermosa mansión de Santo Domingo con una piscina infinita y cascadas, rodeadas de mujeres escasamente vestidas que bailan al ritmo de la música, aunque ninguna de ellos es la verdadera “estrella”, que al principio parece inalcanzable, pero a medida que avanza el video, se abre paso en la fiesta.

Con más de 200 éxitos en su haber, Zion & Lennox han cautivado a los fanáticos de todo el mundo y han sido una influencia fundamental en la cultura del reggaetón y en lo que se ha convertido en la actualidad. Su último álbum, Motivan2, debutó en el # 1 en iTunes en los Estados Unidos y América Latina. El álbum incluyó el gran éxito internacional, "Otra Vez", con J Balvin, que obtuvo más de mil millones de visitas en YouTube y los colocó en la codiciada lista de los "Global Top 50" de Spotify. El sencillo siguiente, "Hola", cerró 2018 en el número 1 en US Radio Airplay.