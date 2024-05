Actriz de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown, se casa en privado con el hijo de Jon Bon Jovi

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Nueva York, 24 may (EFE).- La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la famosa serie ‘Stranger Things’, se casó el pasado fin de semana con el hijo del cantante Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, en una ceremonia privada que se celebró en algún lugar de Estados Unidos.



Según desvela este viernes en exclusiva la revista The Sun, Brown y Bongiovi estarían planeando ahora una ceremonia más grande.



La joven pareja comenzó su romance en 2021 y anunció públicamente su compromiso el año pasado, generando una gran sorpresa entre sus seguidores debido a su corta edad, pues ella tiene 20 años y él, 22.



El propio Bon Jovi defendió a su hijo en una entrevista con The Sunday Times y aseguró que los muchachos le recordaban a él y a su esposa Dorothea, que se casaron en 1989 tras haberse conocido cuando eran adolescentes.



«Es una versión acelerada de lo que yo viví hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia a su alrededor, van a estar muy bien juntos», dijo entonces.



De acuerdo a The Sun, la celebración tuvo un carácter muy discreto y a ella acudieron solo los familiares más cercanos de Brown y Bon Jovi, incluidos los padres de ambos.



De momento, ninguno de los jóvenes se ha pronunciado al respecto.



En una entrevista con Women’s Wear Daily, la actriz ya adelantó que ocultarían al público los detalles más íntimos de su boda: «Tener las opiniones y los ojos de todo el mundo mirando me parece antinatural».



En la actualidad, Bobby Brown está embarcada en el rodaje de la última temporada de ‘Stranger Things’, una de las series más exitosas de Netflix, mientras que Jake Bongiovi se dedica a la actuación y el modelaje. EFE