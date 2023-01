Noah Schnapp actor de "Stranger Things" finalmente sale del closet

El actor Noah Schnapp, quien hace parte de la exitosa serie Stranger Things, confirmó este jueves que finalmente decidió salir del closet, y reveló detalles de lo que expresaron sus padres y amigos cercanos al conocer la noticia.

Noah, quien interpretó a Will Byers, mostró su preferencia sexual el 5 de enero por medio de la plataforma TikTok.

El joven de 18 años además de revelar que finalmente se consideraba una persona homosexual, dio a conocer los detalles de como fue su experiencia al contarle a sus padres, familia cercana y a sus amigos, que no era nada de lo que él hubiera esperado.

La noticia se dio a conocer cuando en una publicación el actor escribió en su pie de foto. «Creo que soy más parecido a Will de lo que pensé».

Además se sinceró detallando que pensó que iba a ser mucho más difícil declarar lo que era y sentía, pero que finalmente todos lo apoyaron.

«Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años, todo lo que dijeron fue: ‘lo sabemos’,», aseguró el actor en su video.

También enfatizó en que su personaje fue quien lo ayudó a darse cuenta de su preferencia sexual y gracias a eso, pudo interpretar mejor a «Will», personaje gay de la serie que está enamorado de «Mike», puesto que sentía que el papel de Will no era difícil para él, y por el contrario disfrutaba hacerlo.

