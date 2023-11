Santo Domingo/RD, noviembre 2023. La cantante dominicana Adriana Green, ganadora de la edición (2022) de The Voice, estrena de la mano de la disquera Universal Music Group su primer tema y video oficial “Hasta el final”.

El sencillo es un latín / pop escrito y producido por Emmanuel Briceño, co – productor del nuevo álbum de Juanes. La canción fue inspirada en vivencias de la cantante y sus experiencias antes de participar en el reconocido show de canto vocal.

“No importan cuantas puertas puedan cerrarse, mientras existan personas dispuestas a dar una oportunidad y dejar que se demuestre el verdadero talento, allí estaré. Esta canción me representa y quiero llevar este mensaje a cada rincón del mundo, donde haya una persona que sienta que no podrá lograrlo, simplemente me escuche y sepa que lo que canto es un tema de vivencias y que si se puede llegar lejos…hasta el final”, expresó la cantante.

En cuanto al video musical, fue realizado en República Dominicana, con la dirección de Pablo Green, contando la historia de Adriana, buscando llevar su arte en un lugar sin oportunidades, hasta que aparece una niña indicándole el camino hacia una puerta que Dios le abre, llevándole a cumplir su sueño.

“Hasta el final” de Adriana Green se encuentra disponible desde este 09 de noviembre de 2023 en todas las plataformas digitales, avalado por la disquera Universal Music.

Link Video Hasta El Final