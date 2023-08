Anuel AA: "los hijos no tienen la culpa de los problemas de los padres"

A través de un extenso texto publicado en sus redes sociales, el exponente urbano puertorriqueño Anuel AA reconoció los errores cometidos en la relación con alguna de sus hijas y sentenció que trabaja para convertirse en un mejor padre.

«Pido perdón a aquellos que pensaron que estaba negando a una de mis hijas» señaló Anuel AA en el texto, en clara referencia al pasado caso de su hija Gianella, hija de Melissa Vallecilla. Pero además, dejó un mensaje contundente.

«Ni mis niñas hermosas ni mi hijo merecen no tener a su padre y a sus madres presentes amándolos. No importando que yo no esté con sus madres como pareja…los hijos no tienen la culpa de los problemas de los padres».

La frase que tiene un peso específico, una vez que su última hija, Cattleya, producto de su relación con la dominicana Yailin La Más Viral, se encuentra algo alejada de su padre dado los problemas derivados de su separación y de la actual relación que Yailin mantiene con el rapero estadounidense Tekashi 69.

La batalla personal de Anuel AA por sus hijos

Tras meses de lucha para que Anuel AA tomara cargo de Gianella, y en medio del nacimiento de su otra hija, Cattleya, el cantante hizo uso de sus redes sociales para anunciar que las pruebas de ADN daban por hecho que la hija de Vallecilla, también llevaba su sangre. “No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada. Nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo”, escribió el artista.

“Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija (…) es mi hija y la amo sin haberla visto aún. Más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que sentí por Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente con mi otra hija”, escribió.

Desde entonces, a Anuel AA se le ha visto muy cercano a Gianella, e incluso compartiendo con su hijo mayor Pablo Gazmey, demostrando el amor que comenzó a sentir por la bebita. No obstante, aún no logra juntar a sus tres hijos, pues la guerra que tiene con Yailin La Más Viral lo aleja cada vez más de la posibilidad de ver crecer a su hija más pequeña.

Mientras Anuel Habla, Yailin y Tekashi están en la playa

Cabe destacar que, sobre el tema, Anuel AA ofreció recientemente una entrevista a El Cacerío Podcast de Freestyle Mania Season. Ahí habló del momento en el que se encuentra ahorita en su carrera y su vida personal. Además hizo mención a sus tres hijos: Pablo Anuel, Gianella Gazmey y Cattleya.

Mientras tanto, Yailin estaba de paseo romántico en la playa con Tekashi 69 y publicaron una historia en Instagram tomados de la mano. Esto después de hacer oficial su relación con un beso en una presentación en Cuba.