Conoce a Gianella, la hija que Anuel AA no quería reconocer como suya

Anuel AA impresionó a todos sus seguidores con una sorpresiva revelación sobre una de una de sus hijas.

En anteriores declaraciones, Anuel AA había negado tener una hija producto de una aventura con una modelo llamada Melissa Vallecilla desde hace varios meses. Pero esta semana le dio un giro a la historia accediendo a reconocerla finalmente como suya.

Fueron meses negando rumores e incluso apareciendo en una entrevista radial para desmentir y asegurar que el no tenía ninguna hija con ninguna modelo colombiana, Anuel AA finalmente aceptó que la bebé Gianella, que llegó a este mundo hace más de seis meses, sí es su hija biológica.

Melissa Vallecilla, la madre de la niña, llevaba meses informando a los medios de lo ocurrido. Reveló incluso que el trapero incluso se hizo una prueba de ADN, pero que después cortó todo tipo de comunicación con ella. Hasta que la joven recientemente le respondió de manera tajante y directa, amenazando con tomar represalias legales por su vergonzosa actitud.

Así, el cantante compartió un emotivo post junto a su hijo mayor Pablo Anuel (a quien también había ocultado por varios años). En el mencionado post el puertorriqueño dejó claro que, sin importar las críticas en su contra y todo lo que pueda generar la noticia, él no podía dejar a un lado a la pequeña bebé de seis meses.

«No puedo, ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo paso todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hija y la amo sin haberla visto aún», afirmó Anuel.

Ella es la otra hija de Anuel AA

Después de esto, la curiosidad por conocer a Gianella Gazmey Vallecilla aumentó considerablemente, por lo que diversos usuarios de las redes sociales han estado buscando las fotos de la pequeña. El parecido de la bebé con Anuel AA es considerable, por lo que no había manera de que la ocultara más.