Así es el cruel apodo de los hijos de Shakira a la novia de Gerard Piqué

Email it

Shakira y Gerard Piqué no paran de acaparar los titulares, pero esta vez sería por culpa de los traviesos menores, Milan y Sasha. Si bien, lo que nadie se esperaba era que la nueva pareja de su padres se iba a volver en su enemiga. Al parecer Clara Chía Martí no ha conseguido mantener una relación sana.

Si bien, cabe mencionar que el exfutbolista sólo puede llegar a ver a sus hijos en los días que corresponde según lo establecido en el acuerdo. Por eso mismo, es que la cantante pasa mayor parte de su tiempo con ambos niños. Además, este mismo afirma que la joven de 24 años debe mantenerse alejada hasta que oficialice su romance.

La barranquillera como toda madre pretende proteger a sus hijos de las mujeres que pudieran estar de paso en la vida del empresario, lo cual eso la incluye de lleno a Clara Chía. Sin embargo, los pequeños pareciera que saben defenderse solos, ya que utilizan un particular descriptivo para referirse a la joven.

Así le llaman los hijos de Shakira a Clara Chía

Según lo que han revelado varios medios latinoamericanos y que ha publicado el medio ABC, los menores utilizan un particular apodo a la hora de mencionar a la pareja del español. Tal como han mencionado, ambos la llaman “la empleada de papá”, esto sería por lo que la catalana trabaja en la empresa Kosmos.

Si bien, este apodo que usan Milan y Sasha afirman que no ha sido influenciado por Shakira, sino que fue una idea que surgió de ellos mismos. Si bien, lo que no se sabe es si Gerard Piqué sabe de cómo llaman a Clara Chía Martí o no, lo cual esto podría provocar un nuevo conflicto.