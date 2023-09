Cámara Británica de Comercio abre convocatoria del BritchamDR Young Musician Of The Caribbean Award

La Cámara Británica de Comercio en República Dominicana (BritchamDR) abrió la convocatoria de la tercera edición del Young Musician of the Caribbean Award (BritchamDR YMoCA), una extraordinaria competencia de música clásica para jóvenes instrumentistas entre 12 y 26 años de las distintas islas del Caribe.

Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre la BritchamDR, la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres y la Universidad de Bangor en Gales, es una oportunidad única, que convoca todos los instrumentos clásicos con el objetivo de descubrir talentos jóvenes y ofrecerles aprendizaje y sana competencia.

Sharon Cabral, vicepresidente ejecutiva de la Britcham, expresó que este concurso que vuelve a tener como sede a República Dominicana, contará con un jurado calificador conformado de personalidades de reconocida trayectoria en el ámbito musical del Reino Unido.

Amauris Vásquez, presidente del Consejo de Directores de la Britcham, agradeció a los medios de comunicación por ser partícipes y hacer eco de esta noble actividad, a la vez que reconoció a los constantes y nuevos patrocinadores quienes hacen de este proyecto, una realidad que cambia las vidas de muchas familias.

Mía Vidal, representante de la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres en el país, explicó que las convocatorias se rigen por unas bases únicas, que constan de dos rondas, iniciando la primera el próximo 1 de septiembre, en la cual cada aspirante podrá participar registrándose en el website www.ymoca.com, donde someterá una audición a través de un breve vídeo.

Esta primera ronda eliminatoria concluye el 15 de octubre del año en curso. Los finalistas seleccionados pasarán a la ronda final, la cual tendrá lugar durante el mes de marzo de 2024 en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

En esta Gala Final han de presentar su repertorio en un concierto abierto al público, durante el cual se procederá a la selección y premiación de los ganadores.

El Young Musician of the Caribbean Award (BritchamDR YMoCA) cuenta con el apoyo de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el país, la Embajada de República Dominicana en el Reino Unido, el Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional Eduardo Brito, la Mesa de los Países de la Mancomunidad, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y la Fundación Sinfonía.

De igual manera, The Doughty Family Foundation, INICIA, Voluntariado Banreservas y el Banco de Central de la República Dominicana. Agradecemos, además, el apoyo especial de Acrópolis Business Mall para este evento.

Participaron en el cóctel de lanzamiento, Jacqueline Pérez, Encargada de Comunicaciones, en representación del Embajador Británico, S.E. Mockbul Ali, así como el viceministro de Cultura, Giovanny Cruz, en seguimiento a los esfuerzos que realiza el Ministerio de Cultura en el intercambio de experiencias con otros países.

El acto culminó con un testimonial acompañado de una interpretación musical de Joshua Reyes, un joven flautista y finalista de la edición 2022, quien interpretó la pieza musical “Concierto para flauta y piano, Op. 45” por Alfonso Duvernoy.