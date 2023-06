Cardi B responde a Offset: No me acuses de lo que fuiste culpable

Email it

La rapera de origen dominicano Cardi B le dijo a su esposo Offset que no la acusara de algo de o que él es culpable, luego de que este la acusara de ser infiel.

El rapero del trío Migos acusó a su esposa y madre de dos de sus hijos de serle infiel en una publicación que colgó en sus historias de Instagram y que rápidamente borró.

«Mi esposa f-ked a Nigga on me gang yall n-as sabe cómo vengo», decía el mensaje del intérprete de «Walk It Talk It» de 31 años.

Ante esto, la cantante Cardi B , no se hizo esperar y recurrió a Twitter Spaces para responder al comentario de su esposo.

«En primer lugar, déjame decirte… No puedes acusarme de todas las cosas de las que sabes que eres culpable. ¡Canta conmigo, todos! Y veo que es fácil para ti echarme la culpa de todo. ¡Sí, cariño!», posteó.

«Escuchen», continuó, hablando directamente a sus oyentes. «No le presten atención a ese hombre de campo, ustedes».

Asimismo dijo que no puede acostarse con nadie «en la industria» porque ellos «también lo dirían», es decir, que de ser cierto la historia sería filtrada en la prensa.