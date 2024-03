Centro nocturno culpa y Rochy RD del tiroteo y este responde

El centro nocturno Luxury Jarabacoa, escenario del tiroteo desencadenado por una disputa entre el exponente urbano Rochy RD y un seguidor, responsabilizó públicamente al mencionado intérprete del incidente ocurrido la noche del sábado.

En un comunicado, Luxury Jarabacoa lamenta lo acontecido. Señala que es intolerable que existan «artistas» que no deberían figurar en el ámbito público. Asimismo, agregan que, pesar de conocer «la reputación y comportamiento de ciertos individuos», admiten el «error» de contratar sus servicios y piden disculpas a clientes y asociados.

El centro nocturno destaca que, hasta la fecha, su establecimiento no tenía historial de situaciones similares. Finalmente, se disculpan con aquellos que esperaban presenciar un espectáculo de calidad.

Rochy RD responde

Frente a la versión del centro nocturno, Aderli Ramírez, Rochy RD, junto con su manejador, Vladimir Muñoz, expresaron su pesar este domingo por el incidente ocurrido.

Muñoz compartió en su cuenta de Instagram su posición sobre el incidente, en respaldo de su representado. «Quien sigue su trayectoria (la de Rochy RD) conoce la interacción que tiene con su público. Se evidencia de forma clara que unos de los presentes en el evento intenta de manera violenta atacar al artista. Por lo que tal comportamiento desencadenó en su retiro inmediato del escenario, llegando este a caer al piso (…) Aderli Ramírez (RochyRD), siempre estará en disposición de aclarar lo ocurrido, y que él mismo, sería incapaz de poner en riesgo a su público», precisó el manejador.

De su lado, el propio Rochy RD publicó un mensaje fijando su posición sobre lo ocurrido en el centro nocturno.

«PARA MIS FANS: el que me conoce y me ha visto en vivo sabe que yo subo a tarima a divertir el público y es mi estilo de mi show ok. Me quieren poner como que busco problema. Los videos están ahí, donde me acerco y le digo en tono bajo lo que está haciendo y otras personas empeoraron las cosas (…) le pido disculpas al público y a la persona de las discusiones disculpas, nunca he tenido inconvenientes y a los dueños de la discoteca, bendiciones, mi intención no era esa. Ya toy saturado, Nama‘ (nada más) quieren ver a Rochy en la tarima, y cuando falto a una fiesta me demandan y ahora por ir también. Wow, que batalla»

La Fiscalía de La Vega tomó medidas ordenando el cierre temporal de la discoteca. La investigación está en marcha, y la Fiscalía coordina esfuerzos con organismos auxiliares para esclarecer los hechos.