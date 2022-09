Email it

Charytín Goico es una mujer fuera de serie. Su historia de vida que ha encarnado con total resiliencia, optimismo y buen humor, así lo confirma.

Esas vivencias humanas y profesionales están plasmadas en su libro “El tiempo pasa…¡pero yo no!”.

El libro fue presentado durante una conversación amena con la productora y conferencista, Luz María Doria, en el marco de la cuarta edición del evento “Days to Shine”.

Charytín Goico reveló que su hija la motivó a escribir este libro. “Además de su motivación, decidí escribirlo porque era el tiempo para hacerlo. Fue un proceso difícil, pero aquí les cuento mi historia”.

En las páginas de este libro, “La rubia de América”, relata su autobiografía desde su niñez.

Siendo una infanta, Charytín Goico viajó a España con su madre y su hermana en un barco. Diez años después volvió a República Dominicana donde tuvo la oportunidad de tener más contacto con su padre, de quien heredó el sentido del humor.

“El humor viene conmigo; gasto muchos pintalabios porque me los pongo desde que amanece”, afirmó la comunicadora y actriz.

También, le regala al lector su historia de vida con don Elín Ortiz, el padre de Shalim y de sus gemelos Sharina y Alexander Ortiz; y el compañero con quien compartió su vida hasta su último suspiro.

Con la gracia que le caracteriza, expresó “ahora soy una feliz abuela, que siempre trato de estar comunicándome con ellos en su inglés y mi español”.

Dijo además que tiene una buena relación con Iris Chacón, que fue la primera esposa de su fenecido esposo; y que le encanta el reggaetón y que cantaría con Bad Bunny.

lo profesional de charytín goico

Charytín Goico recordó la bonita experiencia que tuvo como presentadora principal del programa “Escandalo TV”, en el cual tuvo la oportunidad de compartir con muchos artistas internacionales.

Afirmó que Elín confió plenamente en su talento artístico y la apoyó en cada una de los proyectos televisivos en los que participó.

En las páginas de este libro, Charytín Goico cuenta que le tenía miedo a los aviones. Narra hasta una laringitis muy fuerte por la cual pensó perdería su voz, que es su sello personal.

La animadora y actriz confesó que sus secretos de belleza están en comer sano y hacer ejercicio de manera constante.

Su autobiografía que está en formato audiolibro fue prologada por su amiga, la cantante cubanoamericana Gloria Estefan.

“Ella me hizo un prólogo tan bonito que duré días para poder grabar el audio. Los técnicos me apoyaron y me tuvieron mucha paciencia”, confesó Charytín Goico.

La presentación del libro realizado en el hotel El Embajador formó parte de la cuarta edición Days to Shine”, creado por Evelyn Betancourt.

El evento contó con el apoyo de Incanto Travel y con la presencia especial de su amiga, la también artista Ángela Carrasco y del periodista y estratega de vida, Ismael Cala.