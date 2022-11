Cher, de 76 años, defiende su relación con su novio de 36

Cher defendió su relación amorosa con el ejecutivo de música Alexander Edwards, de 36 años. La cantante, de 76 años, fue captada agarrada de la mano de su novio y la nueva pareja ha alborotado las redes sociales.

A la estrella de «Mamma Mía» y «Moonstruck» parece no importarle la diferencia de edad de 40 años de su pareja. «El amor no sabe matemática, ve corazones», expresó en un mensaje que luego borró de Twitter, pero captado por The Shade Room.

La intérprete de «Strong Enough» y «Believe» compartió una foto de su amado en Twitter con el mensaje «Alexander» y un emoji de corazón rojo. Cuando le preguntaron si era su nuevo novio, ella respondió con un emoji de carita feliz rodeada de corazones.

Cher reveló a sus fanáticos que Edwards la ha tratado como una «reina» y que ya todos en su familia lo conocen.

Se conocieron en septiembre en la Semana de la moda en París. Edwards es un artista firmado con la disquera Last Kings Records del rapero Tyga. Conocido artísticamente como A.E., es vicepresidente de A&R (artistas y repertorio) de Def Jam, disquera que ha firmado a talentos como Rihanna y Justin Bieber, reporta Newsweek.

I’m Not Defending us.Haters are Gonna Hate…Doesn’ Matter

That we’re Happy & Not

Bothering Anyone — Cher (@cher) November 6, 2022

Anteriormente tuvo una relación con la modelo Amber Rose, con quien tuvo a su hijo Slash, de 3 años. La relación amorosa con Rose terminó en agosto del 2021 después de tres años juntos. En aquel entonces, Rose lo acusó de serle infiel con 12 mujeres. En un Instagram Live, él admitió haber sido infiel.

Algunos fanáticos de Cher mostraron su preocupación, pero la cantante le contestó a un seguidor «estoy enamorada, no cegada por el amor», en un mensaje de Twitter que luego borró, pero fue captado por The Shade Room.