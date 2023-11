Barcelona (España), 5 nov (EFE).- «Evil does not exist» (El mal no existe), del director japonés Ryusuke Hamaguchi, ha sido elegida mejor película de la sección oficial del Asian Film Festival de Barcelona 2023, que se ha clausurado hoy en los Cinemes Girona de Barcelona.

Un centenar de películas de cerca de 25 países de la región Asia-Pacífico se han presentado al Festival, que este año cumple su edición número once y que se ha celebrado desde el pasado 25 de octubre en las salas de los Cinemes Girona, Phenomena, CaixaForum, Zumzeig, Manifesta 15, Betevé y FILMIN.

El jurado de la sección oficial ha otorgado el galardón de mejor película a «Evil does not exist» por su capacidad para hacer crecer y mutar orgánicamente un relato sobre las relaciones entre seres humanos y la propia naturaleza, según un comunicado de la organización del festival.

Por su parte, el director iraní Farhad Delaram ha obtenido el premio a la mejor dirección por «Achilles», mientras que el mejor guión ha correspondido a la película «Declaration» del hindú Mahesh Narayanan.

En la categoría Panorama ha sido designada mejor película «Only the river flows», del director chino Wai Shujun; en la Discoveries, el premio se lo ha llevado Opponen, del director iraní Milad Alami; en la ategoría NETPAC la ganadora ha sido «The Baseball Player», del director filipino Carlo Obispo; y en la categoría Especial, el mejor film ha sido «Peafowl», del coreano Byun Sung-bin. EFE