El cineasta iraní Mohammad Rasoulof, anunció en su cuenta Instagram que salió de Irán en secreto y que se encuentra en algún lugar de Europa.

El artista, cuyo filme The seed of the sacred fig se encuentra en la Selección Oficial del 77 Festival de Cannes que comienza este 14 de mayo, ha escapado.

The Seed of the Sacred Fig está ambientada en las recientes protestas en Teherán y tiene como protagonista a un juez.

Fue rodada en secreto y es la primera película de su director que competirá por la Palma de Oro después de concursar con dos películas en secciones menores.

“Hace aproximadamente un mes, mis abogados me informaron de que mi condena a ocho años de prisión había sido confirmada en el tribunal de apelación y que se ejecutaría en breve. Sabiendo que la noticia de mi nueva película se conocería muy pronto, supe que, sin duda, a esos ocho años se añadiría una nueva condena. No tenía mucho tiempo para tomar una decisión. Tenía que elegir entre la cárcel o irme de Irán. Con el corazón encogido, elegí el exilio”, expresó el cineasta que había sido condenado en dos ocasiones a penas de cárcel.

Se enfrentaba a una condena confirmada de ocho años de cárcel, azote a latigazos y confiscación de sus bienes.

“Debo terminar rápidamente los últimos ajustes de la posproducción” del filme, dijo Rasoulof a través de su cuenta de Instagram.

Rasoulof advirtió que parte del reparto y otros responsables de la película están siendo “presionados, interrogados y se les prohíbe salir del país”.

El director iraní ganó el premio de la sección Una Cierta Mirada en Cannes en 2017 con “Un hombre íntegro”.

Ganó el Oso de oro del festival de Berlín en 2020 por “El diablo no existe”, reflexión sobre el libre arbitrio y la necesidad de desobedecer.

En 2023 había sido invitado en calidad de jurado a Cannes y le fue prohibido viajar por el régimen dictatorial de Irán.

“La sentencia contra Rasoulof se produjo después de que fracasara el intento de la República Islámica de presionar a Rasoulof para que retirara su película de Cannes, y muestra hasta dónde llegarán las autoridades iraníes para castigar a cualquier individuo que sea lo suficientemente valiente como para dedicarse a su arte de forma independiente”, dijo una declaración del Centro de Derechos Humanos en Irán.

“Una por una, las autoridades iraníes están persiguiendo a las principales figuras del arte y la cultura iraníes, tratando de silenciar la disidencia y aplastar la libertad artística, ya sea mediante la prisión o la horca”, dijo Hadi Ghaemi, director ejecutivo del centro.

Se desconoce si estará en el Festival de Cannes. Seguramente fuertes medidas de seguridad le han de acompañar, si es que va.