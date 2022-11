Las fiestas de la temporada navideña inician en República Dominicana con la cena de Noche Buena, el 24 de diciembre y terminan el 6 de enero con los Santos Reyes. Motivo a estas, dominicanos recuerdan con nostalgias diversas tradiciones que van decayendo y otras que ya se han perdido.

Desde mediados del mes de octubre muchas personas en este país comienzan a colocar adornos navideños en sus casas, empresas y demás lugares, mostrando así que se acerca esta época tan esperada por muchos.

Por esta razón, periodistas del periódico elCaribe, se trasladaron a diversos lugares de la capital, en busca de la respuesta a.

¿Cuáles tradiciones navideñas usted siente que se han perdido o van decayendo?

La mayoría coincidieron en que están en decadencia:

Los aguinaldos:

Se basan en una reunión de amigos donde, al ritmo de la tambora, el acordeón y la güira, se cantan villancicos de casa en casa, durante la madrugada, y al terminar se sirve chocolate caliente, té de jengibre, café y galletas.

“Los Aguinaldos, eran una tradición muy bonita, que antes se hacían, en los que después de cantar, uno se bebía un rico jengibre. Pero eso ya no se hace, por temor a la delincuencia” dijo con un sentimiento e añoranza el señor Fausto Abreu.

Merengues navideños

Hay Meregues que son parte de las tradiciones navideñas de nuestro país. Anteriormente desde octubre, en todas las emisoras ponían muchos merengues navideños de artistas, como el Conjunto Quisqueya, Milly Quezada con su “Volvió Juanita” y Julio Mateo Rasputín con “El Viejo Año”.

Cómo olvidarse de Los Hijos del Rey con “La parranda navideña” y de Fernandito Villalona con su “Feliz Cumbé”. Estas canciones junto a la brisita fría, te hacían sentir ese ambiente de que ya estaba llegando la navidad, eso ya no está cómo antes, expresó Celso Santana con un tono de melancolía en sus palabras.

Otros residentes aseguraron que son pocas las emisoras que ponen de forma continua este tipo de tema musicales, en esta época.

Cena Navideña

La Cena de Noche Buena, se realizan los 24 de diciembre, aquí se reúnen familiares y amigos a disfrutar de diversos platos como: Pollo y pavo horneado, cerdo asado, ensalada rusa, moro de guandúes, pasteles en hoja de plátanos, frutas navideñas, ponches, lasaña, pastelones, entre otros.

Algunas de las personas entrevistadas en las afueras de la estación Concepción Bona del metro de Santo Domingo, expresaron:

“En la noche Buena, ahora es difícil ver ese espíritu de hermandad entre los vecinos, como es el intercambio de platos de comida, ya nadie busca a nadie”.

Las reuniones familiares están mermando. Antes tú anhelaba que llegara esa noches, ahora todo el mundo coge por su lao”.

La señora Claudia Isabel Arias, con ojos llorosos, expresaba que le produce una profunda tristeza ver como la convivencia y la unión familiar ya no es aprovechada como antes, la noche la cena, tú ves casi a todos concentrados más en hablar por el celular que con la persona que está a su lado.

Navidad

Al conversar con Minerva Ramírez, habló de una de las tradiciones navideñas que se están perdiendo: «En esta época los niños acostumbraban hacer un lista de deseos para Santa Claus, la noche anterior dejaban un vaso de leche con galletas y hiervas para los renos. El día anterior se levantaban tempranito a buscarlos regalos que ellos creían que Santa les dejaba debajo del arbolito navideño.

Los angelitos

Son intercambio de regalos, donde se mantenía en secreto el nombre de la persona a la que se le regalaba hasta el día de la estrega.

“Hoy en día ya no saben los angelitos, con tanta frecuencia, porque la situación económica está muy difícil”, dijo Eliezer De la Cruz.

Fiestas de fin de año

El 31 de diciembre se celebra la fiesta de fin de año, es una fecha más esperada por muchos dominicanos desde que comienza la temporada navideña.

En este festejo hay una serie de tradiciones que con el tiempo se han perdido y otras que van decayendo, como son:

La quema de Inocencio, para que el año nuevo te entre con buena suerte.

Botar las cosas viejas, para darle espacio a las nuevas.

Limpiar de manera exhaustiva toda la casa.

Salir por las calles con una maleta para que en el nuevo año puedas viajar al lugar que tú anhela.

El lanzar 12 monedas, para que el nuevo año te entre con dinero.

Comerse 12 uvas al sonar las decima campanada, mientras pides 12 deseos, con la creencia de que en el nuevo año la veras cumplido.

Fuegos Artificiales

Esta tradición se dejó de práctica en el año 2009, cuando el Congreso de la República promulgo la ley No.340-09, que prohíbe el uso de fuegos artificiales a personas que no estén especializadas.

Esta prohibición vino a raíz los altos caso de niños/as y adolescentes que resultaban quemadas al utilizar los fuegos pirotécnicos.

Día de los Reyes Magos

Esta es la última celebración que muchos consideran como parte de las tradiciones navideñas de nuestro país, esta fiesta es celebra el 6 de enero, en sus inicios, la fecha se fijó para conmemorar la adoración del Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos. En la actualidad, es considerado el día en que los niños acostumbran recibir regalos de los Reyes Magos.

En este tradicional festejo, la noche antes de la llegada de los reyes, los niños recogen y dejan paquetes de hierba para alimentar a los camellos, que montan los Reyes Magos y dejan dulces y galletas para que estos disfruten mientras entregan regalos.

“El día de Reyes ya no es como antes. Los niños ya no conocen la tradición. Ya no creen que los Reyes Magos, porque los Padres de ahora han matado esa creencia en sus hijos, cuando llega el momento, solo llevan al niño a la tienda para que ellos escojan sus juguetes”. No crean en el niño esa mágica ilusión, aseguró doña Ana.

Además Expresó, que ese día también casi siempre es movido por las autoridades, lo que provoca que se vaya perdiendo la costumbre.

La vieja Belén

La Vieja Belén es una figura legendaria que solo existió en este país. Se dice que ella viene una semana después de los Reyes Magos (6 de enero, Epifanía), trayendo un regalo a los niños pobres.