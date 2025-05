Introducción



He participado con inmensa alegría en la celebración de 30 años ininterrumpidos de una Junta de Vecinos del Barrio Nazaret en Higüey. 30 años de actividades y reuniones continuas de la Junta.



He aquí una reseña de su historia, pronunciada por doña Nereyda Hernández y publicada en esta columna con su permiso.



I-Historia y trayectoria



“Buenas noches a los miembros de la mesa principal, personalidades, autoridades, invitados especiales, miembros del Comité de Vecinos, representante de juntas de vecinos sean todos bienvenido.



1- Ante la preocupación de algunos moradores del sector por la creciente descomposición social y la falta de servicios públicos esenciales, los vecinos don Rafael Ávila (Felito), Andrea Santana, Amado Betances, Iris Pichardo, los hermanos Cedeño, Pedro de Aza, Carlos Cordero, miembros del comité gestor, entre otros, asumieron el compromiso de visitar casa por casa explicándole a los vecinos el propósito de los encuentros que venían realizando e invitarles a una reunión de los moradores del sector en la intersección de las calles Daniel Herrera esq. Dr. Canales, frente a la casa de doña Linda Cedeño, con el fin de escuchar a los vecinos y proponerle la creación de una organización que asumiera el compromiso de representar a los vecinos antes las autoridades y los vecinos mismos del sector.



2- El día 4 de mayo del año 1995, a las 7 de la noche, se realiza la primera reunión amplia con los vecinos del sector, donde después de las orientaciones y debates entre los moradores, se formaliza el nacimiento de la organización que posteriormente se llamaría “Comité de Vecinos Organizados de Nazaret”, y se elige la primera directiva encabezado por Rafael Ávila.



3- A partir de ese momento se establece como lugar de reunión la marquesina del hogar de Carlos Cordero. Meses después, la directiva decide alquilar un espacio más propicio para las reuniones y trabajos que se estarían realizando.



4- La agrupación, desde su inicio, procedió a visitar a todas las autoridades dándose a conocer y demandando soluciones a los problemas que nos aquejaban como sector. Por ejemplo, la falta de la recogida de la basura, inseguridad ciudadana, carencia de alumbrado público, apagones, el mal estado de las calles, falta de aulas y de espacios recreativos, entre otros. Pero, al mismo tiempo, poniendo la organización a disposición para mancomunar esfuerzos para trabajar.



5-Es importante señalar la participación para ese entonces de personajes que nos apoyaron, guiaron y protegieron en muchas formas; como es el caso de nuestro primer Asesor, Monseñor Ramón Benito de La Rosa y Carpio, quien se integró de manera plena al trabajo comunitario, guiándonos con sus sabios consejos, tocando puertas por nosotros, y apoyándonos en los momentos de dificultad. Igual mención debemos hacer con don Julio Echavarría Landron, Hampton Landry, y personas que, sin duda alguna, nos ayudaron a construir la base sólida que nos ha permitido llegar hasta aquí.



6-Nuestra organización se sustenta en los principios de solidaridad, democracia, participación, respetando el derecho de los ciudadanos a elegir su ideología política y credo religioso.



7-Como organización siempre hemos tenido sueños grandes, y entre estos el primero era adquirir un solar que nos permitiera trabajar con los niños, jóvenes y adultos en diferentes áreas, por lo que nos dispusimos a realizar todas las actividades licitas para crear un fondo económico. Para tales fines realizamos viajes, kermes, ventas de productos agrícolas, fiestas en discoteca, rifas, participación en carnaval, entre otras, logrando reunir después de varios años de trabajo la suma de ciento veinticinco mil pesos.



Esos fondos, sumados a un préstamo tomado a réditos, nos permitieron adquirir este solar para el año 1997 por la suma de 325 mil pesos y asentar nuestro domicilio permanente en este lugar, siendo nuestro primer local una estructura de madera con muchas goteras, pero donde éramos inmensamente feliz. Con el tiempo nos quedó pequeño, por lo que nos vimos obligado a trabajar para construir un local más adecuado.



8- Para eso fines contamos con nueva vez con el obispo De la Rosa y Carpio, quien nos apadrinó y representó por carecer para ese momento de personalidad jurídica, de don Julio Echavarría Landron, representante de la Cámara Americana de Comercio-Higüey, quienes realizaron un aporte de 100 mil pesos para la construcción de nuestro local. También el Dr. Alfredo Richardson hizo un aporte significativo para que techáramos el local.



9- Años después el Ayuntamiento Municipal de Higüey, representado por Karen Magdalena Aristy, nos colaboró en la ampliación de las instalaciones, en reconocimiento y apoyo del trabajo que veníamos realizando en favor de Higüey, replicando en otros sectores la experiencia adquirida a través de los años.



10- En Nazaret no solo nace la primera Junta de Vecinos de La Altagracia, sino también el Movimiento Comunitario. Fuimos quienes formamos a otras comunidades para que formaran sus juntas de vecinos, y hoy somos parte integral de la Coordinadora General de Organizaciones Sociales y Comunitarias de la Provincia La Altagracia, Comunalt.



11- En estos primeros treinta años hemos trabajado y apoyado muchos proyectos, auspiciando y promoviendo:

Escuela laboral: curso de belleza, manicura, costura, velones

Cooperativa fúnebre

Plan de ahorro comunitario

Sede de otras organizaciones y centro de reuniones

Albergue

Escuela formal

Lugar de festejos

Charlas, talleres, reuniones con las autoridades y personalidades

12- No todo ha sido gloria y logros, también hemos tenidos momentos de amarguras y tristezas, hemos visto como en la medida que se alcanzaban los objetivos, algunos perdían el interés al entender que ya no había porqué seguir, y en ocasiones hemos visto menguar la membresía y el apoyo de la comunidad, sin embargo nunca dejamos de realizar nuestras asambleas en estos 30 años, nunca cerramos las puertas, ni nunca nos dimos por vencido, seguimos adelante hasta llegar aquí.



13- El Comité de Vecinos seguirá trabajando por Nazaret y por nuestra provincia.



14- Damos las gracias a los cientos de hombres y mujeres, miembros activos de la organización que durante estos 30 años dieron lo mejor de sí y que por falta de tiempo no hemos podido mencionar. A los empresarios que siempre se han mostrado dispuestos apoyar el trabajo. A los vecinos y la comunidad, porque sin vecinos no hay junta, incluyendo aquellos que por una u otra razón no participan en la organización, pero que nos motivan a seguir mejorando.



A las autoridades que han entendido que somos el contrapeso necesario para que Higüey pueda desarrollarse y ser de orgullo para todos nuestros munícipes. A todas las organizaciones aliadas que siempre han creído en el trabajo del Comité de Vecinos Organizados de Nazaret, Inc., y a través de los cuales hemos podido dar a conocer nuestra misión, visión y objetivo como organización comunitaria.



15- Dios bendiga al Comité de Vecinos Organizados de Nazaret y a sus miembros, al movimiento comunitario, a nuestras autoridades y personalidades, al pueblo dominicano. ¡El Comité de Vecinos Organizados de Nazaret vive y sigue!



II- Ayuntamiento

También me parece interesante citar textualmente aquí el reconocimiento que le hace el Ayuntamiento de Higüey, encabezado por su alcaldesa, Karen Magdalena Aristy, que ya le ha dado soporte a la Junta de Vecinos en sus gestiones anteriores, como alcaldesa.

Resolución Núm. 17-2025

Gestión 2025-2026



Considerando: Que el Comité de Vecinos Organizados de Nazaret, Inc., es el pionero en la constitución de comités y juntas de vecinos del municipio de Higüey, siendo fundada el 04 de mayo del 1995.



Considerando: Que el Comité de Vecinos Organizados de Nazaret, Inc., es el ejemplo vivo de la tenacidad de un grupo de hombres y mujeres preocupados por el bienestar de su comunidad.



Considerando: Que el Comité de Vecinos Organizados de Nazaret, Inc., a lo largo de sus treinta años de servicio se han preocupado por el bienestar y desarrollo no solo de su sector, sino, de los demás sectores del municipio Higüey, fungiendo como paradigma a las demás juntas de vecinos posteriormente creadas.

Vista: La Constitución de la República Dominicana.



Vista: La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en su artículo No. 140 que reza “Los Ayuntamientos podrán otorgar méritos y reconocimientos a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que a criterio del Concejo Municipal o a solicitud de la población merezcan tales hombres”.



El Honorable Concejo de Regidores del Municipio Higüey, reunido en Sesión Extraordinaria No. 12/2025 de fecha Veintinueve (29) del mes de Abril del año Dos Mil Veinticinco (2025), en virtud de las atribuciones legales que le confieren la constitución y las leyes;



Resuelve:

Artículo Único: Otorgar su reconocimiento al Comité de Vecinos Organizados de Nazaret, Inc., por ser pionero en el movimiento comunitario de Higüey y a la vez externarles las más sinceras congratulaciones en el día de su treinta aniversario.



Dado: En la Ciudad Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, República Dominicana, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), año 181 de la Independencia, 161 de la Restauración de la República Dominicana.



(Firma la Secretaria Titular del Concejo de Regidores y el Presidente Concejo de Regidores).

Conclusión



