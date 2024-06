Introducción



Siempre me parecen las enseñanzas del Papa Francisco como dicientes e interesantes. No dicen nada nuevo en relación con las enseñanzas milenarias de los Apóstoles, pero son novedosas en su manera y actualización de la doctrina tradicional. Fueron dichas en los meses de mayo y junio 2024. Las cito textualmente. Helas aquí.



1-Caos político y social

“En torno a nosotros podemos decir que hay un caos externo, político y social con las guerras, y tantos y tantos niños que no tienen que comer, así como injusticias sociales”.



2-Un pecado social

“Soñemos y actuemos juntos en la construcción responsable de nuestra casa común; nadie puede habitarla con tranquilidad de conciencia cuando sabe que a su alrededor hay multitud de hermanos y hermanas con hambre y también sumergidos en la exclusión social y en la vulnerabilidad. Dejar pasar esto es pecado, pecado humano, aunque uno no tenga fe, es un pecado social”.



3-Los más débiles

“Para tratar de romper el círculo financiamiento-deuda sería necesaria la creación de un mecanismo multinacional, basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos, que tenga en cuenta el sentido global del problema y sus implicaciones económicas, financieras y sociales. La ausencia de este mecanismo favorece el “sálvese quien pueda”, donde pierden siempre los más débiles”.



4-Libertad mala

“La libertad que permite a los ricos explotar a los pobres es una libertad mala. Es la que permite a los fuertes explotar a los débiles y a todos explotar impunemente el medio ambiente”.



5-Jesús fue libre

“Jesús era libre frente a las riquezas: por eso abandonó la seguridad de su pueblo, Nazaret, para abrazar una vida pobre y llena de incertidumbres, cuidando a los enfermos y a cuantos venían a pedirle ayuda. Libre frente al poder: de hecho, aunque llamó a muchos a seguirlo, nunca obligó a nadie a hacerlo, ni buscó jamás el apoyo de los poderosos, sino que siempre se puso del lado de los menos, enseñando a sus discípulos a hacer lo mismo. Fue libre ante la búsqueda de fama y aprobación, y por eso nunca dejó de decir la verdad, incluso a costa de no ser comprendido, de volverse impopular, hasta morir en la cruz, no dejándose intimidar, comprar o corromper por nada ni por nadie”.



6-Crecer en libertad

“Si nos dejamos influenciar por la búsqueda de placer, poder, dinero o aprobación, nos volvemos esclavos de estas cosas. Si permitimos que el amor gratuito de Dios llene y expanda nuestro corazón, y si dejamos que se desborde espontáneamente devolviéndolo a los demás, con todo nosotros mismos, sin miedos, cálculos ni condicionamientos, entonces crecemos en libertad y difunde su buen aroma incluso a nuestro alrededor, en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras comunidades”.



7-Esclavitud oculta

“Hay quien dice que es libre quien sólo piensa en sí mismo, quien disfruta de la vida y quien, con indiferencia y tal vez arrogancia, hace lo que quiere a pesar de los demás. Pero esto no es libertad: es una esclavitud oculta, una esclavitud que nos hace aún más esclavos”.



8-Necesidad unos de otros

“En un coro o en una orquesta, todos tienen necesidad unos de otros, y el éxito de la ejecución de todos está condicionado por el empeño de cada uno, por el hecho de que cada uno aporte lo mejor en su papel, respetando y escuchando a quien está a su lado, sin protagonismos, en sintonía. Precisamente como en la Iglesia y en la vida, donde cada uno está llamado a efectuar bien su parte en beneficio de toda la comunidad, para que desde el mundo entero se eleve un canto de alabanza a Dios.”



9-Autoridad plena

“Den testimonio de que la autoridad es plenamente tal cuando se pone al servicio de todos, cuando utiliza su poder legitimo para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y, en particular, de los más débiles, de los últimos”.



10-La dignidad del ser humano

“Las civilizaciones refinadas pueden tener elementos culturales tan profundamente arraigados en la mentalidad de los individuos y de la sociedad en su conjunto que ya no se perciben como contrarios a la dignidad del ser humano. Lo mismo ocurre en nuestros días, en los que, casi inconscientemente, a veces se corre el riesgo de ser selectivos y parciales en la defensa de la dignidad humana, marginando o descartando a ciertas categorías de personas, que acaban sin una protección adecuada”.



11-Los niños y los ancianos

“Una parroquia en la que no se escucha a los niños y se deja de lado a los ancianos no es una verdadera comunidad cristiana. No olviden que los ancianos son la memoria y los niños la promesa”.



12-Don de Dios

“La paz es un don de Dios, que también hoy debe encontrar corazones disponibles para acogerla y trabajar para ser artífices de la reconciliación y testigos de la esperanza”.



13-Los pobres nos salvan

“Dios no sólo camina con su pueblo, sino también en su pueblo, en el sentido de que se identifica con los hombres y las mujeres en su caminar por la historia, especialmente con los últimos, los pobres, los marginados, como prolongación del misterio de la Encarnación. Es una oportunidad para encontrar al Señor; y es una oportunidad cargada de salvación, porque en la hermana o en el hermano que necesitan nuestra ayuda, está presente Jesús. En este sentido, los pobres nos salvan, porque nos permiten encontrarnos con el rostro del Señor”.



14-Pan del amor

“Es urgente devolver al mundo el aroma bueno y fresco del pan del amor, seguir esperando y reconstruyendo sin cansarse nunca de lo que el odio destruye”.



15-Pan de nuestra vida

“Cuando superamos el egoísmo y nos abrimos al amor, cuando cultivamos los lazos de fraternidad, cuando compartimos los sufrimientos de nuestros hermanos y compartimos nuestro pan y nuestros recursos con los necesitados, cuando ponemos nuestros talentos a disposición de todos, entonces partimos el pan de nuestra vida como Jesús”.



16-Genuinos con todos

“En una sociedad contaminada por las noticias falsas, donde los perfiles personales a menudo están alterados o son ficticios, donde se crean identidades alternativas, el discernimiento quiere ser para los jóvenes un camino en pos de la autenticidad; para salir de las identidades artificiales y descubrir la propia identidad real. Se trata de ser “genuinos” ante sí mismos, ante los otros y ante Dios”.



Conclusión

CERTIFICO que estas citas han sido tomadas de los portales web de Vatican News, Vida Nueva Digital y Cronista.com.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los catorce (14) días del mes de junio del año del Señor dos mil veinticuatro (2024).