Introducción

Ya he dicho que la Encíclica “Fratelli Tutti” nos dará muchos temas a tratar y profundizar. De ella se pueden sacar verdaderas cátedras, con sólo citas textuales. He aquí una de ellas sobre política, sólo citando los textos que se refieren a política, citados literalmente, sus mayores comentarios, que los dejamos a ustedes, si quieren utilizar este material para una charla, curso o taller.



1- La mejor política

“Hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #154).



2- Un objetivo en la política

“Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo… Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #162).



3- ¿Cómo funciona el mundo sin política?

“Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos… Pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #176).



4- Política y economía

“La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficiente de la tecnocracia” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #177).



5- Política con visión

“Necesitamos una política que piense con visión amplia, y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #177).



6- Política sana y capaz

“Se necesita una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #177).



7- La grandeza de la política

“Ante tantas formas mezquinas e inmediatas de política, recuerdo que “la grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación”1 y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura” (1 Papa Francisco, Carta Encíclica “Laudato Sí, #178”); (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #178).



8- La política: altísima vocación

“Una vez más convoco a rehabilitar la política, que “es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común” (1Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, #205); (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #180).



9- La buena política

“La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #182).



10- Llamado a los políticos

“Los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #188).



11- El político: constructor de grandes objetivos

“El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #188).



12- La política y la erradicación del hambre

“Todavía estamos lejos de una globalización de los derechos humanos más básicos. Por eso la política mundial no puede dejar de colocar entre sus objetivos principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre… El hambre es criminal, la alimentación es un derecho inalienable” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #189).



13- Expresión de la caridad política

“La caridad política se expresa en la apertura a todos. Principalmente aquel a quien le toca gobernar, está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro, y busca la confluencia al menos en algunos temas” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti, #190).



14- El buen político

“Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti, #191).



15- Corregir la mala política

“Cuando una determinada política siembra el odio o el miedo hacia otras naciones en nombre del bien del propio país, es necesario preocuparse, reaccionar a tiempo y corregir inmediatamente el rumbo” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti, #192).



16- Ternura en la política

“También en la política hay lugar para amar con ternura. “¿Qué es la ternura? Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y mujeres más valientes y fuertes”1. En medio de la actividad política, “los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos: tienen ‘derecho’ de llenarnos el alma y el corazón” (1Videomensaje al TED2017 de Vancouver, 26 de abril 2017; 2Audiencia General, 18 de febrero 2019); (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #194).



17- Principio a recordar en la política

“En la actividad política hay que recordar que “más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #195).



18- Política, amor, esperanza y confianza

“La buena política une al amor la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo, a pesar de todo” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #195).



19- La aunténtica vida política

“La auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #195).



20- La política es mucho más

“La política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador incapaz de apelar a un proyecto común” (Papa Francisco, Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, #197).



Conclusión



CERTIFICO que estos textos reproducidos aquí, con referencias a la política, fueron tomados literalmente de la Encíclica “Fratelli Tutti” del Sumo Pontífice Francisco.



DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veintiún (21) días del mes de octubre del año del Señor dos mil veinte (2020).