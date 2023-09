Introducción



El tema de los valores es de siempre. Pero ahora está muy presente y nos llega por muchas partes con gran fuerza: se habla de “la pérdida de valores”, “el mundo está mal, porque se han perdido los valores”, “hay que trabajar por el rescate de los valores, para que esto cambie”, etc.



Un servidor ha escrito sobre el tema los siguientes libros:



1-Valores y virtudes.

2-Ética y valores

3-Los valores

4-Diccionario de valores

Y mis trabajos más publicados aquí y allá.

Como hacemos desde agosto 2023, traemos ahora “El libro del mes”. Para este mes de septiembre, “El libro del mes” será el titulado “DICCIONARIO DE VALORES”.



I-Presentación



Copiamos aquí literalmente el mismo texto que usamos como introducción del mismo libro (págs. 11-12):

“Valor es aquella cualidad o cualidades propias de los seres humanos, que son bienes en sí mismos, por lo cual son estimables y dignos de aprecio.



El diccionario trata de valores. Son universales.



En el mundo de hoy se resaltan realidades que siempre han sido consideradas fundamentales para la humanidad. En la actualidad se ven amenazadas. Se les llama igualmente valores, aunque no sean cualidades estimadas en sí mismas, tales como:



a)El valor de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural (Artículo 37, Constitución Dominicana).

b)El valor del matrimonio, sólo entre hombre y mujer (artículo 55, Constitución Dominicana).

c)El valor de la familia (Artículo 55, Constitución Dominicana).

d)El valor de la política, entendida como un servicio para la búsqueda del bien común.

e)El valor de la ética y la moral.



La ética, los valores y las virtudes se relacionan estrechamente entre sí. Los valores son parte de la Moral y las virtudes todas son valores.



Citamos, como ejemplo de las virtudes, las 7 siguientes, que son cardinales:

-Humildad

-Generosidad

-Castidad

-Paciencia

-Templanza

-Caridad

-Diligencia

Aquí, en este Diccionario de valores, hemos definido 190 valores o “aquella cualidad propia de los seres humanos, que son bienes en sí mismos, por lo cual son estimables y dignos de aprecio”.



II-190 valores

Citemos ahora los 190 valores que trae el Libro y definidos allí mismo. Los citamos por letras. Antes de cada “letra” hay una referencia al término “valores”. Son 21 en total, siguiendo el alfabeto.



-Valores que empiezan con la letra A (págs. 15-17)

Detrás de cualquier uso o aplicación que se dé al término “valor” o “valores” está la idea de estima, de aprecio, de utilidad, de aptitud de las personas o cosas. (Fragmento extraído de mi libro Los valores).



Esta letra contiene 13 valores.



-Valores que empiezan con la letra B (págs. 19-21)

Se trata de aquella cualidad o cualidades propias de los seres humanos, que son bienes en sí mismos, por lo cual son estimables y dignos de aprecio. (Fragmento extraído de mi libro Los valores).



Esta letra contiene 12 valores.



-Valores que empiezan con la letra C (págs. 23-26)

Los valores no se pierden jamás. Las sociedades que se apartan de los valores que le dieron origen tienden a desaparecer (Fragmento extraído de mi libro Los valores).



Esta letra contiene 22 valores.



-Valores que empiezan con la letra D (págs. 27-30)

En nuestra perspectiva, al hablar de valor nos referimos a algo que, universal y objetivamente, en sí mismo, por su propia virtualidad, es entendido como positivo, digno, apreciable, merecedor de nuestro esfuerzo para lograrlo. (Fragmento extraído de mi libro Los valores).



Esta letra contiene 24 valores.



-Valores que empiezan con la letra E (págs. 31-33)

La educación es un bien y un instrumento que lleva al conocimiento de uno mismo y de su entorno; ayuda a comprender la propia identidad cultural y la de los demás (Fragmento extraído de mi libro Los valores).



Esta letra contiene 12 valores.



-Valores que empiezan con la letra F (págs. 35-37)

Hablar del valor de la fidelidad es hablar de lealtad; es aquel cumplimiento, la observancia de la palabra dada, el compromiso hecho, la alianza pactada (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 12 valores.



-Valores que empiezan con la letra G (págs. 39-40)

Las personas, todas y cada una de ellas, son iguales en dignidad y derechos y merecen inmenso respeto individual (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 3 valores.



-Valores que empiezan con la letra H (págs. 41-42)

El valor de la humildad que consiste en el conocimiento aceptación de las propias cualidades y limitaciones, fortalezas y debilidades y en actuar en consecuencia con este conocimiento y aceptación (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 7 valores.



-Valores que empiezan con la letra I (págs. 43-44)

Los valores son, ante todo, una vivencia personal e individual, pero se hacen cultura, cuando un pueblo los incluye, como algo normal e indiscutible, en su visión del mundo y en su manera de vivir cotidiana (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 5 valores.



-Valores que empiezan con la letra J (págs. 45-46)

Cuando hay crisis de valores, hay crisis existencial, desaliento, confusión, las metas y objetivos de la vida serán variables (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 2 valores.



-Valores que empiezan con la letra L (págs. 47-48)

Cuando se cambian los valores y se llama “valor” al “no-valor” (se hace, por ejemplo, del enriquecimiento rápido y por cualquier medio un valor y una meta), todo se pervierte y se camina hacia la ruina y destrucción (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 6 valores.



-Valores que empiezan con la letra M (págs. 49-51)

Hay valores comunes a todos los pueblos, a todas las culturas y a todas las religiones, porque están arraigados en la naturaleza de la persona humana misma, independientemente del lugar o del tiempo donde esté situada la persona, su raza, cultura o religión (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 10 valores.



-Valores que empiezan con la letra N (págs. 53-54)

Si se observa bien también, toda profesión universitaria está al servicio de uno o varios valores humanos y se constituye así en promotor y defensor de él o de ellos (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 2 valores.



-Valores que empiezan con la letra O (págs. 55-56)

En los valores comunes la humanidad expresa sus rasgos más auténticos e importantes y ellos hacen posible el encuentro sincero de las naciones, la búsqueda de una comunión universal y el desarrollo fecundo de un diálogo constructivo (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 3 valores.



-Valores que empiezan con la letra P (págs. 57-62)

El valor de la paz es considerado como el objetivo primero de toda sociedad y de toda convivencia nacional e internacional, es decir, alcanzar la concordia en la vida cotidiana y mantener unas relaciones armónicas (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 34 valores.



-Valores que empiezan con la letra Q (págs. 63-64)

Los valores se pueden entender de dos maneras; pueden tener, como se dice ahora, al menos “dos lecturas: a la americana, como algo self-made o selfservice que cada cual se crea a su gusto y capricho, para jerarquizarlo luego según los propios intereses y tratar de afrontar así la vida; o como lo que son en la concepción cristiana de la vida: destellos de un mismo esplendor, el de la Verdad que hace libres a los hombres, y se hace justicia, libertad, fidelidad u honradez. (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 1 valor.



-Valores que empiezan con la letra R (págs. 65-67)

Considero que se puede decir que la regla de oro para la ley o valor del amor es válida para definir la regla de oro de la ética:



“No hagas éticamente a otros lo que no quieres que te hagan a ti; “Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti” (Fragmento extraído de mi libro Ética y valores).

Esta letra contiene 15 valores.



-Valores que empiezan con la letra S (págs. 69-72)

Todo pueblo o nación organizada se origina y encuentra la base de sus vínculos en la necesidad de unirse en el valor de la solidaridad. Sólo actuando solidariamente pueden subsistir y progresar (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 18 valores.



-Valores que empiezan con la letra T (págs. 73-75)

La tolerancia ha sido y será una virtud de todo tiempo y lugar. A ella van unidas la comprensión, la armonía, el respeto mutuo, el entendimiento entre los pueblos (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 14 valores.



-Valores que empiezan con la letra U (págs. 77-78)

Los que trabajan por la solidaridad, la paz, la vida o la educación, por todas o unas de ellas o las promueven de alguna manera, nunca se equivocan, porque son valores permanentes y universalmente comunes, en el tiempo y en espacio (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 1 valor.



-Valores que empiezan con la letra V (págs. 79-80)

Junto al valor de la vida, como algo esencial a ella, está el valor de la persona humana y su dignidad inalienable (Fragmento extraído de mi libro Los valores).

Esta letra contiene 5 valores.



III-Cómo obtener mis libros

Versión electrónica: de manera gratuita en www.palabramultimedia.com.

Versión impresa: en las librerías católicas.



Conclusión



CERTIFICO que presentamos como Libro nuestro del mes de septiembre 2023 a: DICCIONARIO DE VALORES.



DOY FE en Santiago de los Caballeros al primer (1) día del mes de septiembre del año del Señor dos mil veintitrés (2023).