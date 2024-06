Introducción



Me parecen interesantes estos 25 puntos sobre la historia y el contenido de la devoción al Corazón de Jesús. Fueron redactados por el licenciado Amaurys Rodríguez, auxiliado de algunos datos de la internet. Me parece importante darlos a conocer y difundirlos.



1- El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción referida al Corazón de Jesucristo, como un símbolo de amor divino. Tuvo su origen en una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, que concebía el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total. En tal sentido, la devoción al Sagrado Corazón se refiere en particular a los sentimientos de Jesús, y en especial a su amor, según lo resume el Evangelio de Juan.



2- Esta devoción insta a quienes la practican a tener, en palabras de San Pablo de Tarso, «los mismos sentimientos de Cristo» (Carta a los filipenses 2, 5). Un número importante de congregaciones y de familias espirituales se conformaron en torno a la devoción al Sagrado Corazón, siendo entre nosotros muy conocidos los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y la Congregación de los Sagrados Corazones, en su rama masculina y femenina.



3- Referirse a los sentimientos de Dios y los hombres como sus corazones es habitual en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios dice, por medio del profeta Ezequiel: “Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra”.



4- Existen varias teorías sobre de qué causa murió Jesús en la Cruz. Los Evangelios sinópticos indican que Jesús pegó un fuerte grito antes de morir en la Cruz. El doctor William Stroud, presidente de la Real Sociedad Médica de Edimburgo, propuso en el año 1847 en su «Tratado sobre la causa física de la muerte de Cristo» que la causa de la muerte fue la rotura del corazón con pericarditis.



5- Jesús fue crucificado un viernes. El día de descanso de los judíos era el sábado. Según el Evangelio de Juan era el sábado “más solemne de todos” (Juan 19, 31) y los muertos debían ser enterrados antes. A los crucificados se les rompían las piernas para provocarles la muerte. Rompieron las piernas a los dos crucificados junto a él, pero al llegar a Jesús vieron que estaba muerto. Entonces, un romano le asestó una lanzada, con el propósito de asegurarse de que estaba muerto. En el Evangelio de Juan se dice que, tras la lanzada, de su costado salió “sangre y agua” (Juan 19, 33). Según Stroud, podría tratarse de sangre y suero procedentes del pericardio. En este supuesto, la lanzada habría atravesado el pulmón hasta el corazón. El médico francés Pierre Barbet cree que el “agua” que salió del costado de Jesús pudo ser líquido pericárdico.



6- San Ambrosio escribió sobre el Corazón traspasado de Cristo en la Cruz. San Gregorio Magno (siglos VI-VII) dijo: “Mira el corazón de Dios en las palabras de Dios, para que con más ardor suspires por los bienes eternos”.



7- Esta devoción tuvo una gran divulgación en el siglo XIII. San Buenaventura de Fidanza fue un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús. La mística y estigmatizada belga Santa Lutgarda de Tongres fue la primera persona en reportar haber tenido visiones del Sagrado Corazón a finales del siglo XII, cinco siglos antes de las visiones de Santa Margarita María Alacoque.



8- Esta devoción fue divulgada por las monjas cistercienses alemanas Santa Matilde de Hackeborn y Santa Gertrudis de Helfta y estuvo presente en la espiritualidad de la terciaria franciscana Santa Ángela de Foligno.



9- En el siglo XIV, fueron grandes devotos del Sagrado Corazón, Santa Catalina de Siena y el beato Enrique Suso. En el siglo XVI, el Sagrado Corazón estuvo presente en la espiritualidad del teólogo jesuita San Pedro Canisio.



10- San Juan Eudes fue un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Es el autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta solemne se celebró por primera vez, con el beneplácito de muchos obispos franceses, el 20 de octubre de 1672. En 1681 se publicó su obra titulada “La devoción al Sagrado Corazón de Jesús”.



11- Francisco de Sales (siglos XVI-XVII) también fue devoto del Sagrado Corazón y la Orden de la Visitación, que fundó en 1625, se hizo también para propagar esta devoción.



12- Santa Margarita María de Alacoque, a partir del 27 de diciembre de 1673 tuvo una serie de revelaciones de Jesús para promover esta devoción. El jesuita beato Claude la Colombiere, le ayudó a difundirla. En junio de 1675, tuvo una revelación en la cual Jesús le dijo que muchas personas, incluidas algunas consagradas a su servicio, no valoraban la devoción al Sagrado Corazón. El 17 de junio de 1689, Margarita María escribió que Jesús quería que el rey consagrase el país al Sagrado Corazón.



13- Luis XIV no realizó la consagración y muchos han considerado que existe relación espiritual con el hecho de que cien años después, el 17 de junio de 1789, se crease la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, que dio lugar al fin a la monarquía en Francia.



14- Santa María de Alacoque comunicó doce beneficios espirituales de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aquí citaremos solo seis:



· Daré la paz a las familias.

· Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y principalmente en la hora de la muerte.

· Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas.

· Las almas tibias se harán fervorosas.

· Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada.

· Las personas que propaguen esta devoción, tendrán escrito su nombre en mi Corazón y jamás será borrado de él.



15- El jesuita José de Gallifet publicó la obra “Excelencia de la devoción al corazón adorable de Jesucristo” en 1735, que contribuyó mucho a que Clemente XIII concediese el 6 de febrero de 1765 a los obispos de Polonia y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón de Jesús la celebración litúrgica del Sagrado Corazón.



16- La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha sido propagada también por los monjes cartujos y los padres jesuitas.



17- A la vez que la devoción al Sagrado Corazón se extendía por España, por mediación de los jesuitas y apoyados por la carta del Felipe V de España al papa, la devoción se vio impulsada por América y las Filipinas.



18- La devoción al Sagrado Corazón de Jesús comienza en la República Dominicana de manera oficial en el año 1895, con una gran campaña de entronización de la imagen en los hogares y en las Iglesias.



19- Con la llegada de los Padres Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, los MSC, en la primera mitad del siglo XX, la propagación del culto a Corazón de Jesús se hizo más activa y extensiva en todo el país, sobre todo en la región del Cibao, donde se creó la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús con los fieles laicos.



20- Los padres Misioneros del Sagrado Corazón comenzaron la costumbre de la visita de la Imagen por los hogares de los miembros de la Hermandad, y fueron ellos lo que hicieron famosa la Hora Santa que hemos rezado tantas veces, cuya licencia de propagación fue otorgada por el Cardenal Beras Rojas.



21- En 1856, el papa Pío IX, “acogiendo las súplicas de los obispos de Francia, y de casi todo el mundo católico, extendió a toda la Iglesia la fiesta del Sagrado Corazón”. Su Solemnidad siempre será en el mes de junio.



22- En la República Dominicana son incontables las parroquias y capillas que están dedicadas al Corazón de Jesús. Siendo la más famosa de todas la Sagrado Corazón de Jesús de Moca, declarada por el Poder Ejecutivo y por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, por la belleza y armonía que inspiran sus naves de estilo moderno republicano.



23- En Santiago de los Caballeros, el Sagrado Corazón de Jesús es el Patrono de:

· La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Moca.

· El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, cuya capilla también está consagrada a Él.

· La parroquia Corazón de Jesús, del Politécnico las Mercedes.

· La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Licey.

· La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Sabana Iglesia.

· Quasi Parroquia Corazón de Jesús, de Villa Tabacalera-Hato del Yaque.



24- Santiago de los Caballeros ha tenido pastores cuyo amor por el Sagrado Corazón ha sido y sigue siendo un testimonio vivo de su fe, así como también religiosas y laicos que han consagrado su vida a esta devoción. En la lista incontable de sacerdotes devotos al Corazón de Jesús en esta Arquidiócesis debemos destacar al: P. Cipriano Fortín, P. Emiliano Tardif, P. Lucas Lafleur, P. Beltrand Lessard, P. Marcelo Simard, P. Marcos Plante, P. Santiago Gobut, P. Paulino Simard, Mons. Plinio Reynoso, Mons. Juan Antonio Flores Santana, entre otros tantos.



25- Jesús hoy nos muestra su Corazón para invitarnos a ir a Él con nuestro cansancios y agobios, pues Él nos ama, nos comprende y nos consuela. Frente a nuestras debilidades y pecados, recordemos siempre que más grande es el amor de Cristo Jesús por nosotros, pues su Corazón sigue latiendo de amor en la eternidad.



Conclusión



CERTIFICO que cito textualmente estos textos de Amaurys Rodríguez, pronunciados en un encuentro sobre el tema, el miércoles 26 de junio de 2024.



DOY FE en Santiago de los Caballeros a los veintisiete (27) días del mes de junio del año del Señor dos mil veinticuatro (2024).