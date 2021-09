Libros (III)

Introducción



Dentro del movimiento creciente para que aumente el número de lectores de libros, voy a presentar en varias entregas libros, en los que he tenido que ver.

En esta tercera entrega les voy a presentar otros dos libros. Para ello voy a usar sus Prólogos, los cuales han sido escritos por mí.

1- Prólogo al libro “¡Ven!”, de Melchor Maldonado. 2021

“En este prólogo quiero notar los siguientes siete puntos:

1- Testimonial avalado por la Doctrina de la Iglesia

La primera impresión y percepción que tuve es que este es un libro testimonial. Un libro vivido, practicado y avalado por la Doctrina de la Iglesia. Es muy hermoso el poder hacer un libro sobre ministerios que se viven, que se realizan, sobre todo un tema como los carismas.

2- Un laico

Es un laico el que habla. A mí me da mucha alegría porque en mi ministerio he tratado de promover en los diferentes movimientos a los laicos. Es un laico que tiene carismas y eso me alegra mucho, porque el poder que se reciben no solamente lo tenemos los sacerdotes, sino que también ellos a través de los carismas. Por lo tanto, es el testimonio de un laico.

3- Evangelizar con poder

Notemos que los carismas, tal como se tratan aquí, van acompañando de la evangelización. Siempre recuerdo al padre Emiliano Tardif, fundador de la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, que dijo: “hay que evangelizar con poder”; no solamente es hablar de los carismas, sino también de la evangelización, pero esta se realiza con el poder del Espíritu Santo, en la predicación del Evangelio, acompañada del poder que tienen los carismas.

4- Comunidad de Siervos de Cristo Vivo: Comunidad Carismática

He de decir que el autor de este libro se mueve alrededor de la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo. Esta es una Comunidad Carismática, por lo tanto está unida y ligada a lo que son los carismas. Sus fundadores: padre Emiliano Tardif, María San Giovanni, el diácono Evaristo, eran carismáticos. Por lo tanto, el pertenecer a una Comunidad cuyas Casas son precisamente para que se puedan manifestar los carismas, los dones. Es una Comunidad para, como lo decía uno de sus fundadores, “movilizar con poder”.

5- Carismas del Espíritu Santo para todos

Debo notar que el título de este libro nos habla de los carismas del Espíritu Santo para todos. Todos en la Iglesia tenemos un carisma, pero no todos sabemos cuál. Hay que descubrirlo.

6- Hablar del carisma o don de lengua

En el Seminario y en mi formación teológica, tanto en República Dominicana, en Santo Domingo, como en Roma, yo estudié los carismas. Yo sabía de carismas, yo podía dar charlas sobre carismas y todavía yo puedo hablar de ellos, sobre todo de uno: el don de lenguas. Yo podía hablar del don de lenguas, pero yo nunca lo había experimentado ni lo había visto. El autor de este libro, Melchor, habla del don de lenguas. No solamente habla de eso, sino que lo experimenta, lo vive. Por eso, una vez más vuelvo a recordar que es una enseñanza acompañada de los testimonios de la práctica.

7- Conocimiento y sanación.

Finalmente hago notar dos carismas que llaman mucho la atención: palabras de conocimiento y sanación. Él los vive, repito, los practica, y es muy hermoso poder decir que en él se da una regla para saber los carismas: el resultado. En los testimonios que después se reciben, las palabras de conocimiento son testificadas por los hechos. Por lo tanto, los carismas son para todos, para descubrir los propios y ponerlos en práctica, como lo ha hecho el autor”.

2- Prólogo a la primera edición del libro “Elecciones”, de la conferencia del episcopado dominicano. 2008

“La Conferencia del Episcopado Dominicano, desde las elecciones de 1962, ha emitido al menos un Mensaje prácticamente para cada elección, dedicado sólo a este tema. Suman un total de veintisiete. En otros siete documentos más, no precisamente sobre elecciones, se ha referido también a esta temática, de manera más breve. Realmente, los obispos dominicanos han dado seguimiento y acompañamiento muy serio y amplio a los procesos electorales del país. El conjunto de su magisterio equivale a un pequeño tratado sobre la materia.

En su Mensaje del 27 de febrero de 1996, titulado: Urge pasar de las palabras a la acción, el Episcopado Dominicano afirma: «Creemos que en la República Dominicana cuanto debiera decirse se ha dicho ya. Todo lo que nosotros, los obispos, desde nuestra misión de pastores, pudiéramos decir sobre nuestros males; nuestras posibilidades, sobre nuestras virtudes y defectos, sobre el quehacer económico y político, sobre el buen elegir en una contienda electoral, lo hemos dicho ya: lo necesario y urgente en República Dominicana es la acción».

El propósito ahora es organizar rigurosamente ese conjunto en su totalidad, año por año, ofrecer cuanto han dicho los obispos «sobre el buen elegir en una contienda electoral», recogido en un solo volumen ese acervo de criterios que son válidos para cualquier tiempo de elecciones y fuera de él. Serán citados textualmente, y al final de las citas se pondrá el año en que fue emitido cada criterio, como también aquellos años en los que fue repetido en otro documento. La compilación de este trabajo reúne textos extraídos de una documentación que abarca un período de 46 años, y curiosamente, los puntos tratados han dado 46 temas, lo cual no significa, necesariamente, un tema por año”.

Conclusión

CERTIFICO que los contenidos de mi trabajo fueron los prólogos escritos por mí a los referidos libros.

DOY FE en Santiago de los Caballeros, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año del Señor 2021.