Introducción

Dionisia Carpio (Mami Nena), natural de Higüey, República Dominicana, esposa de Benito de La Rosa, madre de 7 hijos, que vivió desde 1915 a 1985, es muy conocida, además de esposa y madre, como una líder laica católica, predicadora en persona y por radio, acompañante espiritual y consejera es, además, escritora. He aquí 12 poemas de su autoría, recogidos ya en el libro de Mercy de La Rosa y Carpio de Castillo, “Mami Nena cree, espera y ama”, págs. 199-208.



Quince poemas de mami Nena

1- Un recuerdo de mis hijos

Esta es la historia de Benito y Nena,

que pasaron fajados muchos años

para criar esos hijos, que Dios quiere

para ser sus apóstoles y apacentar

rebaños.

Y pasaron muchos años, ya lo dije,

años de lucha, de amor y de pobreza,

pero todo esto es nada en Dios, quien

hace sus buenas obras y grandezas.

Fueron años difíciles de espera,

años dulces y amargos a la vez,

cuando todos ustedes nos decían

que querían estudiar para saber.

Nunca nos opusimos a ese deseo,

que van logrando todos por igual

y queremos seguir luchando todos

hasta ver realizado este hermoso ideal.

¡Qué felices estamos don Benito y yo,

aquí unidos los dos, junto al sagrario,

cuando el Padre Ramón, con paso grave,

nos acerca al Señor a nuestros labios!

Pasó todo ese tiempo sin saber

que tenía material para escribir,

esto fue a los 50 años, amiguitos;

por eso nunca es tarde si se quiere

aprender:

Aprender mucho es algo muy cristiano,

porque se alaba así la gran belleza

de las obras creadas por su mano,

que nos ofrece la naturaleza.

2- Mis hijos

Esta es Coca, que está muy quietecita

cuidándole los hijos a Mami Nena.

El primero es Ramón, que es muy formal.

La segunda es Mercy ¡Qué muchacha!

La tercera, esa es Ana, es como todos.

Zenón, el electrónico, es el cuarto.

Héctor, el juguetón, es muy travieso

Antonieta, ¡muchacha estudia eso!

Que Candita es la ñoña, si no crece.

Estos son nuestros hijos, procreados

en 27 años de casados.

Fueron felices o atormentados,

pero siempre juntos, a su lado.

Siempre supimos controlar sus pasos

con mano dura o con gestos suaves.

Feliz es el muchacho cuando sabe

aprovechar los dones que surgen en su

casa.

3- A los hijos

Los hijos tienen celos por completo,

del amor que le podamos dar;

yo les ruego, hijitos, no tenerlos

que este amor es de todos por igual.

A todos los queremos siempre, mucho,

de una forma sublime y real

y unos pueden ser más comprensivos

y este concepto les hará equivocar.

Las madres no tenemos predilectos,

al menos yo, lo puedo asegurar;

para mí todos son muy completos

aunque el mundo sí les puede fallar

4- A Ramón

Ya no te espero, hijo, los lunes a almorzar,

porque te has ido lejos, los mares a cruzar.

Dios nos da nuestros hijos para probar

el valor de las almas que Él quiere

consagrar.

Le entregué toda el alma al entregarte a ti,

pedazo de una vida que Él quiso para sí…

Me le entregué yo toda, en loco frenesí,

y me los va llevando, muy dulce en pos de Sí.

5- A Ilderín

Digno es el hombre del sudor copioso,

que arranca de su frente los afanes,

supera siempre, el que con lucha

intensa,

sabe subir, uno a uno los peldaños.

No desmayes jamás, sigue adelante,

Que nada te detenga en tu camino

que no es de los cobardes el adelanto,

si no de aquellos que con Dios vivimos.

6- A Ana

Hay que entregarse mucho

para llegar a ser

la Altagraciana pura,

que Dios quiere tener.

Doblegar las pasiones

y las ansias de volar,

para llegar al cielo

que Él le va a regalar.

No vacilaste nunca

cuando Dios te llamó.

Es el mejor camino,

por eso te eligió.

El divino sagrario,

al que suele adorar,

la buena Altagraciana,

que Dios va a consagrar

Ocupa la capilla,

junto a su bello altar,

donde medita siempre,

y a Él se ha de entregar.

Al Maestro divino,

por la tierra mortal,

y llevarla muy tierno

a la mansión celestial.

7- Ofrenda

Si llaman a tus puertas,

con un niño, a pedir

que le dejes tu casa

para poder vivir,

no mires ese niño

que no conoces tú,

mira bien esa ofrenda

que es el Niño Jesús.

Dale un poco de amor,

a ese niño en tu hogar…

No mires nunca tus ofrendas

que Dios te ha de pagar.

8- Los Cursillistas

Seremos cursillistas de Colores,

si elevamos hacia Dios el pensamiento

y le damos todos nuestros amores

al Cristo vivo de nuestro conocimiento.

No desmayes hasta conseguirlo,

ni desoiga la voz que te llamó

Él nos quiso a todos reunidos,

luchemos unidos para oír su voz.

Si logramos vencer, a nuestro paso,

los obstáculos que puedan surgir,

el Hermano Mayor nos hará caso

y nos dará la gloria que hemos de

vivir.

Vivir la gracia es lo que ahora importa,

no la pierdas jamás, vívela en Cristo.

Que oiga el mundo, que se pierde por

amor,

¡ese es Jesucristo! ¡entrégale tu amor!

9- Navidad

Nació el Niño, en la cuna

de un oscuro portal,

pero el Padre del cielo

lo hizo venerar.

La sencillez es la prenda

que más ha de brillar,

la estrella que en Oriente

a los reyes han de guiar.

Hay que nacer humildes,

como nació Jesús,

para poder pararnos

con fe junto a su cruz.

10- A la Virgen

Madrecita pura

Virgen higüeyana,

salva este país

de manos profanas.

No lo dejes nunca,

Madre que eres buena,

a tus hijos todos,

en la lucha intensa.

Lucha tú con ellos

y dales tu manto

y que venga presto a Él

el Espíritu Santo.

Este pueblo es tuyo

y es esta tu gloria,

que no se marchite

jamás esa obra.

El país te quiere,

porque eres su Madre

Virgen de la Altagracia,

no nos desampares.

11- Vamos a la Misa

Entreguémosle al Padre nuestro mejor

sonar

a la seis de la mañana y vamos a

comulgar.

Comulgar es muy bello, cuando en

gracia se está,

no dejemos de hacerlo por nuestra

voluntad.

Sí, vamos a la Misa, para venir a hacer

nuestras obligaciones, con amor y placer

Dios de las alturas nos ha de resolver

todos nuestros problemas, no debemos

temer.

No temas nunca nada,

que Dios contigo está.

Él está a nuestro lado

hasta la eternidad.

Entrégale a tu Padre todo tu corazón.

Este debe ser tierno, como es todo su

amor.

La bondad es la fuente donde se ha de

buscar

La grandeza bendita que nos haga rezar.

12- Hambre de Ti

Veo tanta hambre, Señor,

y me da pena verte

a Ti sufriendo en la cruz

Tú que vives solito, sin temor.

No sólo de carne y de comida

si no también de Ti, de tu dulce amor.

¿Quién pudiera tener una fe ardiente

para darle a esas almas tu fervor?

¡Cuánto gozo tiene el que te lleva

dentro

del alma entera, de tu dulce devoción,

para entregarte, sin regateo,

toda su fe, su amor, su adoración!

Conclusión

CERTIFICO que un libro sobre ella, sus poemas y los de sus hijos han sido publicados en la “Colección Libros de La Rosa”.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los ocho (8) día del mes de junio del año del Señor dos mil veintitrés (2023). l