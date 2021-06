Mis twitters más retuiteados XI

Introducción



Repito: He descubierto que mis twitters son como “aforismos”; afirmaciones, verdades que recogen una chispa de sabiduría y de historia muchos de ellos. Los comencé a publicar día tras día desde 2013. Se me ha ocurrido ofrecerlos como tales, pero solo los más retuiteados, porque indican una primera aceptación de los lectores. He aquí, en esta décima entrega, otros cincuenta de ellos. Los seguimos dando, mes tras mes, en sucesivos artículos. Los siguiente corresponden a los meses abril, mayo y junio de 2018.

1- Salve a la Pascua florida en la que celebramos la victoria del bien sobre mal, de la Gracia sobre el pecado.

2- Que la misericordia divina del Resucitado se derrame sobre este pueblo, que ha sido renovado por su amor, incluidos los alejados de Él.

3- La fiesta del Pascua debe renovar nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza en un mañana mejor y luminoso.

4- Quédate con nosotros, Señor Resucitado, es ese nuestro deseo, sobre todo cuando llega la noche de la soledad.

5- Jesús Resucitado, que tus llagas gloriosas sanen nuestras heridas y nos curen de nuestros males físicos, psicológicos y espirituales.

6- Todavía hay esclavos en mujeres, niños y trabajadores que son obligados a emigrar. Al menos oremos por ellos.

7- Los cristianos no podemos lavarnos las manos. Debemos mantenernos en política para sanearla, pues la política es la forma más de caridad.

8- Para un mundo mejor es necesario decidirse por la ética de vida y los valores: todos, cristianos, no cristianos y ateos.

9- “El creyente mira la realidad futura, la de Dios, para vivir la vida terrena en plenitud, y responder con valentía a sus desafíos” (PP. Francisco).

10- Nuestra muerte ha sido vencida en la muerte temporal de Cristo, y nuestra vida se ve esperanzada en su Resurrección.

11- Una primavera nueva y eterna ha iniciado en el mundo, gracias a la Resurrección de Jesús. Vistamos nuestra alma de color.

12- “El cristiano está llamado a comprometerse concretamente en las realidades humanas y sociales” (Papa Francisco).

13- Cuando la mentira entra en el corazón, se nota en la vida, y nos hace incapaces de escuchar la voz de Cristo, verdad absoluta, y sus valores.

14- “Todos nosotros sabemos qué ocurre cuando hay en juego una herencia: las familias se dividen y terminan odiándose, una a la otra”.

15- Cristo Resucitado es el Buen Pastor, y solo quien pastorea, guía o liderea a su estilo es un verdadero pastor.

16- “Entender el misterio de Jesucristo no es una cosa de estudio. A Jesucristo se le entiende sólo con la gracia” (Papa Francisco).

17- Gesta de abril de 1965, vuelves a nuestro recuerdo hablando a cada dominicano de nuestra dignidad, nuestra vocación a la libertad.

18- Anunciemos a Jesús, como lo hizo San Marcos, con valentía, pero sobre todo con coherencia de vida, palabra, obra y signos.

19- Pascua sagrada, victoria de la cruz, Cristo ha asumido nuestro dolor y nuestra muerte y nos ha dado a cambio alegría y vida.

20- “La dignidad del ser humano debe de estar por encima de cualquier postulado” (Papa Francisco).

21- Con el humilde signo de una flor en la mano ofrecida a María, iniciamos este hermoso mes: mayo florido.

22- “La dignidad del trabajo es la condición para crear un trabajo bueno. Es necesario defenderla y promoverla” (Papa Francisco). Vivamos ese valor.

23- Santos Felipe y Santiago El Menor, rueguen por nosotros para que nos dejemos atraer por Jesús y sus enseñanzas de vida, obras y palabras.

24- Alégrate Virgen María, tu Hijo Jesús ha Resucitado. El sembró en nosotros la flor de la vida que hoy te ofrecemos.

25- “Cuando el ser humano se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, su libertad se enferma”.

26- El poder es para servir y cuando cae en manos de personas que buscan solo el dinero todo un país se hunde.

27- “Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo…con mi perdón” (José Fco. Peña Gómez).

28- A 20 años de su sentida muerte, rindamos tributo y elevemos una oración por un noble, luchador y ejemplar dominicano: José Fco. Peña Gómez.

29- Jesús sube el cielo, se sienta junto al Padre, y día y noche intercede por nosotros, hasta el día en que volverá a buscarnos.

30- Recibe, Virgen Pura, en cada ramo de flores que te ofrecemos, la vida, los anhelos y esperanzas de este pueblo que te ama.

31- Gracias Señor por la lluvia, gracias Señor por el sol, y gracias por los agricultores, que al Igual que San isidro, cultivan la tierra.

32- Espíritu de Dios ven a nuestras vidas sedientas de ti. Calienta nuestros corazones fríos y defiéndenos del mal.

33- Honremos en este mes, junto a María, a todas las mujeres, hijas, esposas, madres, profesionales y religiosas, ejemplo y estimulo de vida.

34- Que tu Iglesia Esposa, la Iglesia, ¡Oh Resucitado!, se vea renovada con los prodigios de un nuevo Pentecostés.

35- Santa María, Madre de la Iglesia, recibe con agrado nuestras acciones de gracias y peticiones dirigidas a tu Hijo, convertidas hoy en flor.

36- “La felicidad no está en tener alguna cosa o en convertirse en alguno, no. La felicidad verdadera es estar con el Señor y vivir por amor”

37- Cantemos a María, la Madre de Jesús, cantemos todos juntos las flores, pues cuando esto se deje perder, ya no habrá esperanza.

38- Virgen María, Auxilio nuestro, socorre al católico pueblo dominicano, víctima en muchos casos de la corrupción y de la indiferencia.

39- Dios es una familia de tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es este el ejemplo de unidad, amor y trabajo en equipo que debemos seguir.

40- Madres dominicanas, en ustedes vemos cercano el amor de Dios, a quien pedimos que, hoy y siempre, las bendiga y las llene de felicidad.

41- “La salvación es un don de Dios al que se responde con otro don, el don de mi corazón” (Papa Francisco).

42- Madre María, en la flor de este día, casi al final de tu mes, recibe las oraciones que entre lágrimas y sonrisas te dirigimos.

43- En los pueblos de fe, valientes y dignos, como el nuestro, la dictadura, la opresión y el abuso han tenido y tendrán siempre su final.

44- Adoremos reverentes el Cuerpo y la Sangre de Cristo, Hijo del Padre, y nacido del seno virginal de María.

45- El corazón de Jesús es el centro del mes que hoy iniciamos. En el amor que nos muestra, encontramos el sentido a nuestras vidas.

46- “Es fundamental para nosotros los cristianos comprender bien el valor y el significado de la Santa Misa” (Papa Francisco).

47- Nuestro país necesita, más que nunca, que los buenos dominicanos tomen decisiones y nos unamos en contra de los males que padecemos.

48- “El Espíritu Santo es el que produce armonía en nosotros y en la Iglesia. Él es la armonía de este edificio” (Papa Francisco).

49- Este Jueves Eucarístico es una nueva oportunidad para ir, como cansados del camino, a reposar en Jesús que siempre nos espera.

50- Del Corazón de Jesús, traspasado por amor a nosotros, brotan hoy todos los remedios que necesitamos.

Conclusión

CERTIFICO que los 50 aforismos o tuits reproducidos aquí son literalmente los mismos que publiqué, uno a uno, en mis cuentas digitales de Twitter y Facebook, día tras día.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los dos (2) días del mes de marzo del año del Señor dos mil veintiunos (2021).