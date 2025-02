Introducción



La paz es un tema que apasiona. He escrito varios artículos sobre este tema. Ahora les propongo frases cortas, como aforismos o twits, llenas de contenido y significado. Ellas solas, cada una, por sí mismas dan paz. Solo al final transcribimos dos peticiones por la paz: una de San Francisco de Asís y otra del papa Francisco.



1- Sin paz no hay felicidad

En arameo “shalom” (paz) sugiere la recuperación de la felicidad del ser humano, anterior al pecado, armonía con Dios, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza (ver Vocabulario Teológico Bíblico, Xavier Leon Dufour, s.j.). Paz es sinónimo de felicidad y no hay felicidad sin paz interior.



2- La paz es saludo de la Navidad y de un himno clave en la Misa

“Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor” (Lucas 2, 14).



3- La paz es el saludo de la Pascua, del Resucitado y de los cristianos, antes de la comunión en la Eucaristía

“La paz con ustedes” (Lucas 24, 36). “Les dejo la paz, les doy mi paz., no se la doy como la da el mundo” (Juan 14, 27).



4- Dios es un Dios de paz

“Quiero escuchar qué dice Dios. Pues habla el Señor de paz para su pueblo, para sus amigos, con tal de que a su locura no retornen. Amor y lealtad se han dado cita, Justicia y Paz se abrazan; la Justicia marchará delante de él, y la Paz sobre la huella de sus pasos” (Salmo 85 (84).



5- La guarda de la ley de Dios da paz

“Mucha es la paz de los que aman tus mandamientos, Señor, no hay tropiezos para ellos” (Salmo 118, 165).



6- La benignidad trae la paz

“Una respuesta suave calma el furor, una palabra hiriente aumenta la ira. Lengua mansa, árbol de vida, lengua turbulenta rompe el corazón” (Proverbios 15, 1).



7- El iracundo rompe la paz

“El hombre violento provoca disputas, el lento a la ira aplaca los pleitos” (Proverbios 15, 18).



8- La murmuración, enemiga de la paz

“Al soplón de lengua doble, maldícele, porque ha perdido a muchos que vivían en paz” (Eclesiástico 18, 13).



9- Felices los que procuran la paz

“Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5, a).



10- Saludo de paz

“En la casa que entren digan primero: “Paz a esta casa” (Lucas 10, 5).



11- La paz está en el saludo de los santos Pedro y Pablo al comenzar diez de sus cartas

“Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, Padre Nuestro, y del Señor Jesucristo” (1 Corintios 1, 3).



12- La unidad se mantiene por la paz

“…Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz” (Efesios 4, 3).



13- La paz es fruto de la conversión

“Huye de las pasiones juveniles. Vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro (2 Timoteo 2, 22).



“Apártate del mal y obra el bien, busca la paz y corre tras ella” (Salmo 33, 15).



14- La paz se alcanza con la oración

“No se inquieten por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4, 6-7).



15- La paz es un arma contra el Maligno

“Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes” (Romanos 16, 20).



16- La paz es el mejor de los bienes

“La paz es un bien tal que no puede apetecerse otro mejor ni poseerse otro más provechoso” (San Agustín, siglo V).



17- La paz depende de ti

“Nada puede traerte la paz, sino tú mismo” (Emerson, siglo XIX), con la ayuda de Dios.



18- Paz contigo, paz con los demás

“El tener uno paz consigo es principio certísimo para tenerla con los demás” (Fray Luis de León, siglo XVI).



19- La paz va unida al orden

“Es la paz la tranquilidad del orden, principalmente de la voluntad” (Santo Tomás de Aquino, siglo XVIII).



20- La paz y la verdad

“El signo más evidente de que se ha encontrado la verdad es la paz interior” (Amado Nervo, siglos XIX-XX).



21- Paz y serenidad

“La serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella” (Tomás de Kempis, siglo XV).



22- Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta

“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta” (Santa Teresa de Jesús, siglo XVI).



23- La paz signo seguro de la presencia de Dios

Al discernir de dónde vienen los pensamientos, palabras, sentimientos y obras, si de Dios o del Maligno, la paz es signo seguro de la presencia de Dios (ver mi libro “Discernimiento de Espíritus”).



24- Hazme un instrumento de tu paz

“Señor, hazme un instrumento de tu paz;

Donde haya odio, ponga amor;

Donde hay ofensa, perdón.”

(San Francisco de Asís, siglo XIII)



25- Oración por la paz

“Que sean desterradas del corazón de todo hombre estas palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre «hermano», y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam. Amén” (Papa Francisco, en Israel, 8 de junio 2014).



Conclusión

CERTIFICO que estos 25 puntos o temas son citas textuales y fidedignas.

DOY FE en Santiago de los Caballeros a los catorce (14) días del mes de febrero del año del Señor dos mil veinticinco (2025). l