ADAV presenta su primera muestra este 2021

Hace buen tiempo me animaron para ser parte de la Asociación Dominicana de Artistas Visuales (ADAV), ha sido un gran reto, tal vez por mi espíritu libre y porque trabajar en colectivo requiere de gran compromiso, voluntad, integración, acuerdo y otros elementos que se van sumando en el camino.

Me siento muy honrada de ser parte de un colectivo al que puedo sumar y del que me puedo nutrir, entre hombres y mujeres destacados, sensibles y espontáneos; lo que permite que todo fluya.

Evidentemente, los efectos de la pandemia por el Covid 19, nos han mantenido a paso corto, pero gracias al esfuerzo concentrado y la acogida de la Galería de Arte Bodden, el pasado miércoles 03 de marzo, presentamos: “distanciation”, primera exposición conjunta en este 2021.

Entre los artistas participantes se encuentran: María Anunziata, Pilar Asmar, Alejandro Asencio, Ana Virginia Berrido, José Demetrio, Paticia Gamundi, Zoraidy García, Josefina Garrido, Francisco Guanabacoa, Ivelise González, Marcia Guerrero, Rosalba Hernández, Luis Heredia, Mayra Hubiera y Joel V. Javier.

Asimismo, se exponen las obras de Joan Jiménez, Lizander Jiménez, Melvis Matos, Lucía Méndez, Miriam Miniño, Omar Molina, Ana María Nardo, Rosa Elba Páez, Juan Ramón Patricio, Merceder Ricourt, Cristóbal Rodríguez, Ambiorix Saldaña y Nancy Vizcaíno.

A través de este proyecto expositivo, la Asociación Dominicana de Artistas Visuales (ADAV) confirma el compromiso de integrar y estimular a los miembros de la entidad entorno a un discurso unificador y de una línea expresiva que genera esperanza.

Entre acuarelas, óleos, acrílicos, tinta y técnica mixta, nos encontramos con un festín de tonos y valores, que delimitan el espectro generado por la pandemia, acrecentando el compromiso social de cada creador en función de su entorno.

A causa del carácter abierto de las obras, corresponde al espectador armar el discurso en base a su experiencia ante la presencia de elementos figurativos y abstractos que dejan fluir además lo sincrético. Quedan todos invitados a la Galería de Arte Bodden, ubicada en la Ave. Carlos Pérez Ricart No. 68 en Arroyo Hondo II.