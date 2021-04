El Museo Fernando Peña Defilló acoge, desde el pasado jueves 8 de los corrientes, la muestra “Sobre la Piel” del artista de origen español radicado en Santo Domingo Fernando Calzada.

Su proceso de formación inicia en España en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid. Más tarde, se gradúa como Técnico Superior de Fotografía por la Escuela de Arte y Diseño de Oviedo.

Buena parte de su vida profesional la ha dedicado a la fotografía, retomando más recientemente el dibujo como medio por excelencia para transmutar sus vivencias. Sobre este particular, el artista comenta que: “El dibujo es la base de cualquier expresión artística y a partir de éste es que se desarrolla todo lo demás. Con este dogma me formé en mi primera Escuela de Artes, allá por la segunda mitad de los años 80 (…) es con el dibujo y el desnudo que he querido transitar en esta nueva etapa; transición totalmente orgánica para mí, ya que la fotografía ha sido el punto de partida y el dibujo el fin”.

El artista afirma haber encontrado en el dibujo “un soporte perfecto para tratar el desnudo. En él, la composición tiene una dimensión diferente; (…) las texturas, los desenfoques, el volumen, las líneas (…) adquieren un lenguaje más profundo” cuando las plasma sobre papel.

El claroscuro se presenta como un medio extraordinario para armar la figuración requerida, mientras que las transparencias obran para sugerir el movimiento en la composición.

Fernando invisibiliza el rostro con el fin de seducir la mirada hacia otras partes sugerentes de la anatomía, centrado su enfoque en el torso en tanto elemento estructural.

El conjunto expositivo deviene sugerente, proponiendo un paseo experimental entre dos medios de expresión visual y, aunque la fotografía se presenta como elemento primario, no se sigue a pie juntillas la reproducción de la imagen. Fernando deja fluir su dominio técnico, apropiándose cada vez más de su visión como fotógrafo para enriquecer el dibujo y elevar así el onirismo visual.

De esta forma se registra de manera armónica el “momentum” del cuerpo por medio de un trazo continuo, elocuente y delicado.