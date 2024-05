En los últimos días hemos estado experimentando un florecimiento en materia de eventos de artes visuales. Se han inaugurado notables exposiciones y, al mismo tiempo, se ha desarrollado FIACI, Feria Internacional de Arte Contemporáneo Iberoamericano, la cual ha logrado abarcar de manera simultánea la Galería Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, la Galería de Arte San Ramón, además del Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo y el Centro León Jimenes en Santiago de los Caballeros.



A nivel de propuesta expositiva, la oferta cultural que se nos presenta es significativa, lo que nos permite conocer no sólo el arte dominicano actual, sino también las obras de importantes artistas a nivel internacional.



Sin embargo, este auge cultural viene acompañado de ciertos retos que deben ser abordados para fortalecer el panorama artístico local. La participación y el reconocimiento de todos los artistas, sin importar su nivel de fama, son vitales para un desarrollo equilibrado y sustentable del arte en nuestro país, además del apoyo de los coleccionistas y mecenas a los trabajos presentados en el marco de estos importantes eventos.



FIACI, además de brindar un espacio de exhibición, ha servido para promover la interacción y el diálogo entre artistas y el público, y crear una comunidad más cohesionada. Aunque es una propuesta que se distingue por su carácter de gran exposición internacional, más que como feria en sí misma, se ha convertido en una plataforma para facilitar un mayor intercambio y colaboración entre todos los actores del arte.



Cabe destacar que el éxito de los eventos artísticos no sólo se mide por la calidad de las exposiciones, sino también por su capacidad para enriquecer la experiencia cultural de la comunidad y sostener el crecimiento continuo del talento artístico. En este sentido, FIACI lo ha logrado, pues ha fomentado un entorno en el que la creatividad y la innovación ha propiciado la valoración de un público amplio y diverso. No obstante, es esencial traducir el apoyo en ventas, pues el arte, además de reflejar lo social e historiográfico, es un medio para activar la economía y fomentar las relaciones comerciales.